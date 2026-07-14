La semifinal del Mundial España-Francia se podrá ver en pantallas gigantes en Santander y Torrelavega

Aficionados de la Selección Española - Gustavo Valiente - Europa Press

SANTANDER, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, en colaboración con el Centro Botín, y el de Torrelavega, ofrecerán en pantallas gigantes el partido de semifinales del Mundial de fútbol que enfrenta a España y Francia este martes a partir de las 21.00 horas.

En concreto, en Santander se podrá ver, desde la hora de comienzo, en la pantalla exterior del Centro Botín, para que todas las personas que lo deseen puedan disfrutarlo de forma gratuita y en un ambiente festivo.

De ganar la 'Roja' este martes a los de Didier Deschamps, Consistorio y Centro Botín colaborarán de nuevo para retransmitir la final el domingo 19.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrelavega volverá a instalar una pantalla gigante en la Plaza Baldomero Iglesias para seguir el encuentro, como ya hizo en cuartos de final, cuando los de Luis de la Fuente se enfrentaron a Bélgica.

En este caso, la programación comenzará a las 20.00, una hora antes del inicio del partido, con diferentes propuestas para amenizar la espera y crear ambiente en la plaza. Habrá música, animador, pintacaras y sorteos, entre otras actividades.

También en Castro Urdiales se podrá ver a España en una pantalla gigante en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 21.00 horas en un ambiente festivo y de apoyo a la Selección.