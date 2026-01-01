El servicio de ayuda a domicilio de Santander atendió a más de 1.200 personas en 2025

Gema Igual visita a una de las usuarias más veteranas del servicio de ayuda a domicilio - AYUNTAMIENTO

SANTANDER 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa Domusvi, prestadora del servicio de ayuda a domicilio en Santander, ha atendido a un total de 1.237 usuarios del municipio en 2025, tanto de carácter personal como doméstica.

De ese total, 952 son mujeres y 285 hombres. Además, a lo largo del año, ha habido un total de 219 usuarios nuevos que han comenzado a recibir el servicio, incorporándose al SAD municipal.

Junto a esa atención, se han llevado a cabo otros servicios con intervenciones tanto psico-educativas como educativas. En concreto, un total de 25 casos atendidos, 10 psico-ducativos y 15 educativos.

La alcaldesa, Gema Igual, ha visitado a María Jesús Canal, una de las usuarias más veteranas del servicio, y ha destacado de esta mujer su "vitalidad" ya que con sus 91 años pinta cuadros, hace cerámica y aprovecha para vender sus obras.

"Es muy creativa", ha subrayado la regidora, tras compartir un rato con esta usuaria, a la que ha agradecido la confianza depositada en el servicio.

Durante la visita, la regidora ha informado de que durante este año también se han llevado a cabo una serie de mejoras para los usuarios del SAD municipal. Entre ellas, se han realizado servicios de pedicura y peluquería para aquellos que lo solicitaron.

En concreto, ha explicado que un total de 170 personas recibieron el servicio de pedicura y otras 79 el servicio de peluquería.

CUATRO BLOQUES

El servicio, gestionado por la empresa Domusvi, comprende el apoyo en actividades de carácter personal, doméstico y socio-educativo a personas y familias de Santander, previamente evaluadas y seleccionadas desde la Concejalía de Servicios Sociales.

Las tareas que se realizan se dividen en cuatro bloques: de atención personal, de carácter doméstico; de ayuda en la vida social; y de apoyo en la organización familiar.