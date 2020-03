El servicio de préstamo electrónico de la Biblioteca Central se dispara

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio de préstamo electrónico de la Biblioteca Central de Cantabria 'eBiblio' ha registrado en la última semana un total de 4.036 visitantes, lo que supone el 58 por ciento de las visitas realizadas a esta plataforma de lectura on line en el último mes.

Se trata de un crecimiento "exponencial", según ha valorado la directora general de Acción Cultural, Gema Agudo, que evidencia el elevado uso de esa plataforma tras el cierre de los espacios culturales.

El servicio, que cuenta en la actualidad con 3.152 usuarios, de los que 315 son menores de 14 años, ha contabilizado en los últimos 30 días un total de 2.683 préstamos, de los que el 36 por ciento se ha realizado en la última semana, en concreto, 978 préstamos. También se ha formalizado la reserva de 284 documentos.

Agudo ha resaltado que, por una parte, los usuarios de la plataforma 'eBiblio' la están empleando más, y, por otra parte, hay 156 nuevas altas en esta semana, lo que supone el 70 por ciento de las registradas en los últimos 30 días.

Asimismo, ha señalado que se ha incrementado el número de personas que contacta con las bibliotecas públicas para realizar consultas sobre este programa.

Al respecto ha detallado que, ante el interés de muchas personas que no pueden acceder a esta plataforma porque no son socios de ninguna biblioteca de la red y no han podido solicitarlo por el cierre de las mismas, se ofrece la posibilidad de acceder a carnés temporales para esta situación excepcional mediante correo electrónico (slpc@cantabria.es).

En cuanto a los préstamos realizados a través de 'eBiblio' desde la declaración del estado de alarma, el 39,5 por ciento son de libros electrónicos, el 34,8 por ciento de periódicos y el 20,2% de revistas.

LOS MÁS DEMANDADOS

Los libros más demandados en los últimos siete días han sido 'La cara norte del corazón' de Dolores Redondo, 'Forges inédito', que recopila más de 300 viñetas inéditas del inolvidable humorista gráfico, y '365 actividades para jugar sin pantallas en familia'.

Junto a ello, las preferencias de los lectores se han centrado en libros de entretenimiento con contenidos relacionados con bricolaje, cocina, manualidades o ejercicio físico, y las de carácter infantil, en sagas como Isadora Moon, Gerónimo y Tea Stilton o 'El club de las zapatillas rojas'.

Además, destacan los libros de humor como pueden ser los tebeos de 'Mortadelo y Filemón' y las últimas novedades editoriales y los últimos premios literarios.

'EBIBLIO' CANTABRIA

'eBiblio' Cantabria es un servicio de préstamo de libros electrónicos y otros recursos, como audiolibros, periódicos y revistas, que permite a través de Internet su lectura en diferentes dispositivos como tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores personales o lectores de libros electrónicos.

Es un servicio promovido por el Ministerio de Cultura y Deporte con la colaboración de la Vicepresidencia y la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, que lo gestiona a través del Servicio de Bibliotecas.

Actualmente el catálogo de 'eBiblio' lo componen más de 4.000 libros electrónicos, casi 300 audiolibros, 35 revistas y 8 periódicos.

Puede hacer uso de eBiblio cualquier persona que disponga de carné de usuario de la red de bibliotecas públicas de Cantabria (BiblioCan) y que haya facilitado una dirección de correo electrónico en el momento de la solicitud del carné.

Dada la situación excepcional originada por el Covid-19, la Biblioteca Central de Cantabria expedirá carnés temporales para todos aquellos usuarios que no dispongan de él y que quieran disfrutar de este servicio. Se puede solicitar a través del correo electrónico (slpc@cantabria.es).