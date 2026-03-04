El servicio de recogida de residuos de Camargo recupera la normalidad en el 80% del municipio

Contenedores. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio de recogida de residuos de Camargo ha recuperado la normalidad en aproximadamente el 80 por ciento del municipio, tras la incorporación del camión de carga lateral y el refuerzo que se ha venido realizando en los últimos días con un vehículo de carga trasera, con motivo de los retrasos que se produjeron en la recogida de basuras por la avería simultánea en tres vehículos.

Durante la jornada de este miércoles el servicio está funcionando de forma continuada, con turnos durante las 24 horas, con el objetivo de retirar tanto los contenedores pendientes como las bolsas depositadas en el exterior de los mismos en las zonas donde se había producido acumulación, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala de Servicios Generales, Mave Castanedo, ha asegurado que gracias a este dispositivo extraordinario la situación ha "mejorado de forma significativa" respecto a días anteriores y se prevé que los puntos que aún presentan acumulación de residuos queden atendidos a lo largo de la jornada".

Según ha subrayado, el Consistorio ha estado trabajando "desde el primer momento" para recuperar la normalidad en el servicio, conscientes de las molestias que esta situación ha podido ocasionar a los vecinos.

Castanedo ha explicado que las incidencias registradas en los últimos días se debieron a la avería simultánea de tres vehículos del servicio, "una circunstancia inusual y sobrevenida que obligó a reorganizar rutas y activar medios extraordinarios para poder mantener la recogida en todo el municipio".

La edil ha reiterado que "se están poniendo todos los medios para resolver esta situación lo antes posible", y garantizar que el servicio vuelva a prestarse con normalidad en todo el municipio.

En este sentido, ha avanzado que el Ayuntamiento va a mantener este dispositivo extraordinario mientras sea necesario, es decir, hasta completar la retirada de los residuos acumulados y restablecer completamente el funcionamiento habitual del servicio en todos los barrios y pedanías.