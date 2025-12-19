El servicio de teleasistencia de Santander ha llegado este año a más de 3.100 usuarios, casi 400 nuevos

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, visitan la empresa Atenzia, que presta el servicio de teleasistencia en la ciudad - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

La alcaldesa visita la empresa Atenzia, que gestiona el servicio, para felicitar las Navidades a sus empleados SANTANDER 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio de teleasistencia del Ayuntamiento de Santander, que gestiona la empresa Atenzia Servicios de Teleasistencia SA, ha atendido en 2025 a más de 3.100 usuarios, casi 400 incorporados este año.

Actualmente, el número de personas que tienen activado el servicio asciende a 2.795.

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa, Gema Igual (PP), con motivo de la visita que ha realizado, junto a la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, a Atenzia para felicitar las Navidades a sus empleados

Igual ha destacado la importancia de este servicio gratuito y cree que los datos muestran la "creciente demanda" de este recurso y la confianza que los ciudadanos depositan en él.

La alcaldesa ha indicado que se trata de "uno de los buques insignia" de las políticas sociales del Ayuntamiento de Santander y es "imprescindible para garantizar un entorno seguro y sostener una buena calidad de vida de los mayores en sus propios domicilios".

Según ha dicho, permite no sólo responder a emergencias sino que también desempeña una función de acompañamiento y seguimiento proactivo.

Además, ha destacado que el servicio ha demostrado "una efectividad enorme" combinada con otros servicios como la ayuda o la comida a domicilio.

La alcaldesa ha aprovechado su visita para reafirmar el "compromiso" del Ayuntamiento de Santander con este servicio, que "no es sólo una herramienta de atención, sino una garantía de tranquilidad para miles de familias santanderinas".

"Es un servicio que salva vidas, que mejora la calidad de vida de nuestros mayores y que les permite envejecer en su hogar con seguridad y autonomía", ha concluido.