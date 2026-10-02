Los servicios de emergencias de Cantabria realizaron 165 rescates este verano, cuatro menos

Archivo - El helicóptero evacúaa a un montañero.- Archivo - 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias de Cantabria han realizado en este verano, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, un total de 165 rescates derivados de la realización de actividades de ocio al aire libre, cuatro menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 169 intervenciones (-2,37%).

Así lo ha informado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, este viernes en rueda de prensa, en la que ha presentado el balance de actividad de la época estival, en la que se incrementa la práctica de actividades deportivas en entornos naturales.

La consejera ha señalado que el verano de 2026 ha estado marcado por cifras récord de ocupación turística, a lo que se ha sumado un contexto meteorológico excepcional, con el verano más cálido desde que existen registros y menos de precipitaciones de lo habitual.

En este contexto que propicia la realización de planes al aire libre y una mayor movilidad de la población, el Centro de Atención a Emergencias 112 ha recibido 121.513 llamadas, lo que supone un incremento del 8,7% respecto al año anterior. Agosto ha sido el mes de mayor actividad, con 35.681 llamadas, seguido de julio, con 34.156.

En cuanto a los incidentes propios de las actividades y deportes que practicamos al aire libre, este verano ha estado marcado por cifras altas, pero estables con respecto del registro global de la campaña anterior.

Urrutia ha indicado que este verano no se ha detectado "ninguna negligencia" respecto a las actuaciones de los ciudadanos, por lo que no hay ningún expediente abierto. Asimismo, ha apuntado que el cierre del Faro de Caballo se ha notado en los rescates, dado que el helicóptero no ha tenido que acudir "ninguna vez".

AGOSTO, EL MES CON MÁS RESCATES

En concreto, los rescates en junio descendieron un 26,8%, pasando de 41 a 30, tras el inusual repunte del 141% de 2025, año en el que hubo numerosas incidencias y varias tuvieron como resultado el fallecimiento de senderistas o su traslado en estado grave.

Mientras que en julio, en el que hubo buen tiempo frente a las lluvias del mismo mes del año pasado pasaron de 31 a 47, con un repunte del 57% de los rescates en montaña y del 100% en playa.

Agosto registró un descenso del 9,8%, pasando de 61 movilizaciones a las 55 de este ejercicio, pese a lo que continúa siendo el periodo con mayor actividad de los servicios de emergencia cántabros.

Mientras que en septiembre se produjeron 33 intervenciones en 2026 frente a las 36 del año anterior (-8,3%).

MÁS RESCATES EN PLAYAS Y ACCIDENTES DEPORTIVOS

Por tipología, los rescates en montaña siguen concentrando el mayor volumen de actuaciones, con 73 intervenciones, un 17% menos respecto a 2025; en playas (57) aumentaron un 12,2% y en zonas de costa (8) descendieron un 38,46%.

El mayor incremento porcentual se produjo en los accidentes deportivos (vías ferratas, ciclismo de montaña, deportes aéreos), que se duplicaron, hasta las 18 actuaciones.

En este punto, la consejera ha trasladado su preocupación por el aumento de rescates en las vías ferratas, donde solo en uno de los diez casos registrados hubo un accidente y en el resto los implicados no pudieron continuar "por pánico".

Finalmente, también se gestionaron dos avisos por posible accidente en cueva, que se saldaron con retrasos en la salida de cavidades, sin requerir la movilización de medios de rescate a zona.

TRES FALLECIDOS Y 34 HERIDOS

El Equipo de Intervención de Protección Civil del, tanto por vía aérea con el helicóptero como por terrestre, realizó 85 intervenciones durante el verano, un 17,4% menos que en la campaña anterior. Los meses de julio y agosto son los que mayor actividad requirieron al equipo de rescate con 25 y 23 salidas.

El mayor número de intervenciones, 43, las realizaron en entornos de montaña, seguidas de las actuaciones en playas (30), accidentes deportivos (7), la costa (3) y espeleosocorro (2).

Estos rescates dieron como resultado la atención de incidentes con tres personas fallecidas, dos senderistas encontrados sin vida en la Peña de El Mazo (Ramales de la Victoria) y en el monte Candina (Liendo) y un hombre que entró en parada en la playa de Loredo; 11 heridas graves; 23 leves y 20 ilesas.

En cuanto a la actividad de los bomberos autonómicos, repartidos en los seis parques de la región, sigue la tendencia de descenso en el número de salidas, con 40 incidencias atendidas frente a las 59 del año pasado.

En los meses de junio, julio y agosto descendieron el número de intervenciones realizadas por los bomberos, mientras que en septiembre se incrementó de 6 a 8 rescates.

Se registró un notable descenso en las salidas a entornos de montaña (de 42 a 15), mientras que los rescates en playas fueron 13 y las intervenciones requeridas en el apartado de accidentes deportivos se incrementaron de 4 a 12, sin que se contabilicen salidas a costa o requerimientos de espeleosocorro.

CUEVAS Y ECLIPSE

Por su parte, los avisos de entrada a cueva o travesía recibidos por el 112 continúan ascendiendo. En los cuatro meses de verano se registraron 704 (+7,15).

En este sentido, la titular del área de Emergencias ha indicado que este incremento de la actividad subterránea "no lleva aparejado un incremento de los incidentes en nuestro subsuelo" dado que las personas que realizan este tipo de actividades "cuentan con especialización, por ser disciplinas muy técnicas, planificación exhaustiva de la actividad y materiales adecuados a su práctica".

La consejera también se ha referido al eclipse total de sol que se produjo el 12 de agosto, que se cubrió con procedimientos y medios "excepcionales", con más de 1.400 efectivos coordinados desde el CECOP, cinco puestos de mandos simultáneos y otros dos satélites, que consiguieron que se pudiera vivir esta fecha con "normalidad absoluta".

Finalmente, Urrutia ha puesto en valor el trabajo de los servicios de emergencias para garantizar una sociedad segura y las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico, como la renovando vehículos, la mejora de los parques de bomberos, la construcción de una nueva infraestructura en Valdáliga, para la que ya se cuenta con los terrenos; y la ampliación de la red de helisuperficies, con dos nuevas en Polaciones y Tresviso, tres zonas habilitadas en Soba, Laredo y Rionansa y un nuevo helipuerto en Hermandad de Campoo de Suso, para la que se está tramitando la obtención del suelo necesario.