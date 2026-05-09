El Seve Ballesteros y Treto registran dos de las máximas del país y San Roque la mayor racha con 94 km/h

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 9 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado esta tarde dos de las máximas temperaturas de España, mientras que San Roque de Riomiera ha alcanzado la mayor racha de viento en el país con 94 kilómetros por hora.

Así, el aeropuerto Seve Ballesteros y Treto (Bárcena de Cicero) se han colando en la lista de los diez lugares nacionales donde más calor ha hecho, con una temperatura de 25 y 24,4 grados centígrados, respectivamente, en el quinto y octavo lugar. El valor máximo que se ha anotado en el país lo ostenta Puerto de la Cruz, en Santa Cruz de Tenerife, con 31,8ºC.

En cuanto al viento, San Roque está en lo más alto del ranking de las rachas con 94 km/h, seguido de Bustillo del Páramo (León) con 86. Y este municipio cántabro también ha conseguido otra primera marca nacional: la de la velocidad del viento, al soplar a 58 km/h.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya avisaba que en esta jornada, en la que Cantabria está en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvia y tormentas, podrían darse rachas fuertes de viento, como así ha sido, según sus datos actualizados a las 18.30 horas.

Este nivel de alerta seguirá vigente en toda la región hasta las 22.00 horas cuando se esperan precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora, y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.