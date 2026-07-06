Sigue la investigación por la agresión en las fiestas de Cueto que dejó un detenido y cuatro heridos

Archivo - Un coche de Policía Nacional circula por Santander - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional continúa la investigación abierta este fin de semana para esclarecer la agresión ocurrida en las fiestas de Cueto, en Santander, que se saldó con un detenido y cuatro heridos, tres de ellos de arma blanca. Uno de estos últimos es el arrestado como presunto autor de los hechos.

Ocurrieron de madrugada, sobre las 2.40 horas del 4 de julio, cuando se recibieron varias llamadas en el teléfono 091 alertando del altercado en la zona donde se celebraban los festejos.

Varias patrullas se trasladaron al lugar y los agentes constataron que se había producido una agresión con la participación de varias personas. Localizaron a cuatro heridas, tres de ellas con lesiones de arma blanca.

Dos de estas últimas víctimas presentaban heridas incisas en una de sus piernas y fueron asistidas por los servicios sanitarios y dadas de alta después. Y el tercero, que tenía herida de arma blanca en el tórax, fue ingresado en el Hospital Valdecilla.

La cuarta persona herida presentaba contusiones y permaneció en el mismo centro hospitalario pendiente de pruebas.