Silva asegura que el profesorado cuenta con regulación jurídica para las extraescolares aunque no renuncia a mejorarla

Archivo - El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha asegurado que los docentes ya cuentan con una regulación jurídica para las actividades extraescolares en los centros, aunque no renuncia a poder mejorarla.

Sin embargo, el titular del departamento ha mostrado su "preocupación" de cara a resolver el conflicto en este ámbito con la Junta de Personal Docente y evitar la huelga de actividades extraescolares prevista este próximo curso.

Así, ha avanzado que la próxima semana dará "un paso más" para evitar este parón, ya que tratará de dialogar con la comunidad educativa y, "por supuesto", con los sindicatos.

"Las actividades extraescolares ya están reguladas. No se corresponde con la realidad decir que no hay un marco jurídico, los decretos de organización tanto de colegios como de institutos ya establecen una normativa y las órdenes de desarrollo también lo regulan. Por lo tanto, no es cierto que no estén reguladas, ya están reguladas", ha insistido.

No obstante, Silva ha señalado que su departamento no está en contra de analizar ese marco, ya que siempre aspira "a mejorar las cosas", y la jurisprudencia en este ámbito "probablemente puede mejorarse".

Aún así, el consejero ha opinado que no hay que hacerlo "con una urgencia o tensión como si hubiera un nuevo escenario de las extraescolares", ya que "no es así".

Para Silva, estas actividades forman parte de la tarea educativa con carácter "habitual", por lo que puede estar de acuerdo en que se analice el marco jurídico para mejorarlo, "pero sin la tensión que conduce a esa huelga".

Sobre esta, ha destacado que no la comparte "en absoluto" y, a su juicio, "es una medida equivocada que perjudica a los alumnos, especialmente, a los más vulnerables".

"No hay esa necesidad perentoria de hacerlo para ya (...) Si hay que abrir un análisis profundo, hay que hacerlo con toda la comunidad educativa y no en exclusiva con el profesorado", ha sentenciado. Y es que ha opinado que esta medida a quien más afecta es a los alumnos y a las familias.

"Si queremos ser honestos y hacer un análisis sistemático de este marco público y de cómo podemos mejorarlo quizás hay que hacerlo con toda la comunidad educativa y no solo, que también, con los profesores", ha dicho.

Finalmente, ha insistido en que ya hay marco jurídico, aunque no está en contra de que se mejore.

El consejero de Educación ha hecho estas declaraciones, a preguntas de la prensa, tras presentar el Informe sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo no Universitario en Cantabria.