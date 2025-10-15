Silva convoca a la Junta Docente a una reunión este jueves para intentar cerrar el acuerdo salarial y evitar la huelga

Archivo - Foto de archivo. El consejero de Educación, Sergio Silva, se reúne con la Junta de Personal Docente - GOBIERNO - Archivo

Educación confirmará a los sindicatos docentes la inclusión de 17 millones en el Presupuesto de 2026 para la adecuación retributiva

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha convocado a la Junta de Personal Docente a una reunión este jueves, 16 de octubre, a las 12.00 horas en la sede del antiguo colegio Simón Cabarga, para intentar cerrar el acuerdo salarial y evitar la huelga de la próxima semana.

En dicho encuentro, anunciado este miércoles por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y concretado a los medios de comunicación por el propio Silva, el Gobierno confirmará a la Junta de Personal Docente la inclusión en el proyecto de presupuestos de Cantabria para 2026 de 17 millones más en el capítulo de gastos de personal para hacer frente al primer tramo de la adecuación salarial de los docentes.

Según ha indicado, dicho incremento salarial va a tener efecto y va a ser de aplicación desde el 1 de enero del 2026, con efecto retroactivo desde septiembre de 2025.

También, informará a la Junta de otros aspectos que podrían ir en el presupuesto relacionados con la bajada de ratios o la reducción de la burocracia en el ámbito educativo.

Silva intentará con este nuevo encuentro evitar la huelga docente del 20 al 24 de octubre y para la que hay dos convocatorias: una que parte de la mayoría de sindicatos de la Junta Docente, esto es por STEC, ANPE y UGT, que es escalonada por tipo de centro, y otra de CCOO de cinco días para todos los profesores, independientemente de su etapa educativa o centro.

Buruaga ha anunciado esta reunión entre Educación y Junta de Personal Docente durante su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés.

Allí, la presidenta ha afirmado que "no hay argumentos" ni "razones" para mantener el conflicto y no llegar a un acuerdo y máxime cuando ya existe desde el 20 de julio en cuanto "al fondo" del mismo.

"Yo creo que lo que están haciendo los representantes de la Junta de Personas es prolongar, mantener artificialmente un conflicto sindical con el ánimo de desgastar al Gobierno, causando perjuicio a la comunidad educativa y causando malestar social", ha afirmado.

A su juicio, es "muy difícil de entender" que, siendo el primer Gobierno en 17 años dispuesto a mejorar sus condiciones retributivas y habiendo planteado un acuerdo que coloca a los docentes cántabros "en la mejor posición de España" de las comunidades de régimen común, la "respuesta" de la Junta sea la huelga.

"Es que eso no lo puede entender absolutamente nadie", ha aseverado Buruaga, que ha defendido que el Gobierno, en este asunto, "ha hecho lo que tenía que hacer": ha alcanzado un acuerdo en el fondo y ha consignado en el proyecto de presupuestos 17 millones de euros más para retribuciones de los docentes.

La presidenta ha afirmado que incluir dicha consignación en el proyecto de Presupuestos es "una garantía de responsabilidad" y también "de cumplimiento". "Este Gobierno viene a cumplir y para cumplir hay que tener presupuesto y ahí está", ha afirmado.

Buruaga ha pedido a los integrantes de la Junta Docente que "abandonen el conflicto", desconvoquen la huelga y se sienten a la mesa y que trabajen y firmen el acuerdo y "devuelvan la normalidad a la educación de Cantabria porque en este momento las familias, los alumnos, los profesores se están convirtiendo en rehenes de un conflicto que no tiene ni pies ni cabeza" y "no tiene razón de ser".