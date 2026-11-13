Silvia Intxaurrondo, Área de Igualdad UC y Nueva Vida, reconocimientos Menina 2026 de la Delegación del Gobierno

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación, Diana Mirones, con los premios Menina - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Por su implicación en la lucha contra la violencia de género y su labor de sensibilización contra este problema social SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista y presentadora Silvia Intxaurrondo, el Área de Igualdad y Responsabilidad Social de la Universidad de Cantabria (UC) y la Asociación Nueva Vida recibirán el 20 de noviembre el reconocimiento Menina de la Delegación del Gobierno en Cantabria por su implicación en la lucha contra la violencia de género y su labor de sensibilización contra este problema social.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, se ha reunido con la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación, Diana Mirones, tras recibir las meninas que el Ministerio de Igualdad ha enviado para estos reconocimientos en la región, que cumplen su séptima edición.

Tras ello, Casares ha comunicado la concesión a la periodista vizcaína, a la rectora de la UC, Conchi López, y a la directora del Área de Igualdad y Responsabilidad Social de la UC, Gema García, así como al director de la Asociación Nueva Vida, Julio David García Justamante, ha informado la Delegación.

Casares ha destacado que, en el caso de Silvia Intxaurrondo, se entregará un reconocimiento especial por "el compromiso y la defensa de la igualdad" de esta profesional de la comunicación, con más de dos décadas de trayectoria profesional en las que ha ejercido un periodismo "riguroso y con perspectiva de género".

"Ha hecho siempre un periodismo comprometido con la igualdad y es una de las voces periodísticas imprescindibles en nuestro país", ha afirmado el delegado del Gobierno.

Por otro lado, ha destacado que la Unidad de Igualdad de la UC es "una referencia" en la comunidad por el trabajo que desarrolla entre la comunidad universitaria y que, en sus 16 años, se ha convertido en "un recurso esencial" dentro de la Universidad.

También ha señalado que la Delegación reconocerá el trabajo de la Asociación Nueva Vida que, en sus casi tres décadas, ha centrado "su labor indispensable" en apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad, incluyendo víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual.

Estos reconocimientos se entregarán el próximo viernes a las 19.00 horas, en un acto en Sala Casyc UP.

CONCESIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS

La Delegación ha concretado que a Silvia Intxaurrondo se le reconoce su trayectoria profesional consolidada en medios de comunicación de referencia nacional, donde ha ejercido "un periodismo riguroso comprometido y con perspectiva de género, contribuyendo de manera decisiva a visibilizar la violencia machista, ofreciendo voz a las víctimas y señalando la responsabilidad social e institucional en su erradicación".

"Su labor ha acercado a la ciudadanía realidades silenciadas, creando un discurso público en favor de la igualdad. Su impacto en la sociedad española trasciende la labor periodística, consolidándose como una figura de referencia en la defensa de los derechos de las mujeres. Su compromiso con la información veraz y sensible frente a la violencia de género, así como su capacidad de generar opinión y debate en medios de máxima audiencia, refuerzan el valor de su candidatura".

"Su compromiso con la información veraz y sensible frente a la violencia de género, así como su capacidad de generar opinión y debate en medios de máxima audiencia, refuerzan aún más la concesión de este reconocimiento", ha señalado el delegado del Gobierno.

Mientras que el Área de Igualdad y Responsabilidad Social de la UC, creada en 2010, es reconocida por ser un referente dentro del sistema universitario español en la promoción de la igualdad efectiva y en la incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas. Durante este tiempo ha impulsado de forma continuada acciones de formación, investigación, sensibilización, asesoramiento y acompañamiento a toda la comunidad universitaria, "promoviendo una cultura institucional basada en la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y la prevención de cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres".

"Se ha consolidado como un pilar en la red de apoyo frente a la violencia de género y su trayectoria evidencia un compromiso firme y continuado con la promoción de la igualdad", ha destacado Casares.

Y a la Asociación Nueva Vida, fundada en 1998, se le concede el reconocimiento Menina 2026 como "recurso esencial" en la atención integral a las víctimas de violencia sexual en Cantabria. Con un equipo multidisciplinar especializado en apoyo psicológico, jurídico y social, "ha acompañado durante más de dos décadas a mujeres, niñas y niños que han sufrido trata y explotación sexual, así como a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad".

Casares ha destacado la estrecha colaboración de Nueva Vida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como con los ámbitos sanitario y judicial, para garantizar "una respuesta inmediata, coordinada y de calidad" a las víctimas, al tiempo que también ofrece programas de prevención y sensibilización.