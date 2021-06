Sindicato Médico dice que "no se están cumpliendo los acuerdos ni se han mejorado las retribuciones"

SANTANDER, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Cantabria ha asegurado que el consejero de Sanidad del Gobierno regional, Miguel Rodríguez, "miente" acerca del cumplimiento de los acuerdos alcanzados hace dos años entre ambas martes para poner fin al conflicto generado y a la huelga convocada y "manipula" las cifras relacionadas con las mejoras económicas comprometidas con los profesionales.

"Ni se están cumpliendo los acuerdos ni se han mejorado las retribuciones de los médicos", ha replicado este miércoles la formación sindical al titular del departamento que, en la comparecencia parlamentaria del jueves, se refirió al citado pacto y negó incumplimientos denunciados por el PP.

Además, el dirigente socialista se mostró partidario de revisar algunas de las medidas acordadas al entender que han sido "muy poco eficientes", como mejoras retributivas que tienen un efecto "a corto plazo".

En un comunicado, el Sindicato Médico ha acusado de incumplir lo firmado a los dirigentes sanitarios, "escondidos en el Covid, que gestionaron tan deficientemente, poniendo en peligro la salud de los sanitarios de la comunidad". Y ha abundado en que el consejero "evitó en todo momento cumplir con unos acuerdos que siempre despreció y que implicaban conocimiento, trabajo, esfuerzo y capacidad de gestión".

Después de lamentar que Rodríguez "nunca se dignó a reunirse" para el seguimiento de los acuerdos dejándolos "arrinconados en territorio de nadie", los representantes de los trabajadores le han afeado que haya "manipulado" procedimientos, cifras y la situación de la sanidad cántabra, a la que "está llevando a un abismo de difícil salida".

COBRAMOS MENOS QUE EN 2009

En cuanto a las mejoras retributivas, el sindicato ha señalado que a los médicos de Atención Primaria les han subido el sueldo en "el mismo porcentaje" que al resto de empleados públicos, y "sin haber recuperado todavía la pérdida de poder adquisitivo de la crisis anterior. Es decir, cobramos menos que en 2009".

Así, aseguran que "es completamente falso" que estén ganado más que los profesionales de los hospitales, ya que -explican- depende de las horas extra que hagan bajo el concepto de guardias obligatorias, que se hacen más en Atención Especializada.

A ello se suma el hecho de que los médicos de los centros de salud han pasado "por imperativo de la administración" a ser los únicos empleados públicos obligados a trabajar 37 horas semanales en vez de 35, de ahí el abono de esas horas extra. Pero "en ningún caso es un incremento salarial", sentencian.

Sobre el desembolso de 6 millones de euros anuales para programas de absorción de la demanda acordados para evitar listas de espera en los centros sin sobrecargar las agendas médicas, la formación sindical asegura que "la realidad es que apenas se han destinado 300.000 euros", una cantidad "insuficiente" para afrontar la demanda.

Este dinero, agregan, es "menos" que el que se "ahorra" Sanidad "no contratando médicos", por lo que a juicio de la representación social "no interesa acabar con dicho déficit". Y esto conlleva, además, que no se están "respetando las cargas de trabajos pactadas, superándose en muchas ocasiones las agendas médicas en más del 50% de pacientes estipulados" y que ya suponía "prácticamente el doble de lo que atienden médicos europeos".

"Nadie puede imaginarse que si un traumatólogo puede operar tres caderas en su jornada de trabajo, de pronto se le exija seis, pretendiendo que acorte el tiempo de intervención a la mitad o bien que doble su jornada de trabajo sin ningún tipo de compensación para evitar las listas de espera".

En cuanto a los 10 millones destinados según Rodríguez a la carrera profesional, el sindicato lo achaca a que "durante años, con el único fin de falsear las cuentas, no se ha abonado dicha cuantía", bajo "peregrinas excusas" y obligando a los médicos a ir a los tribunales.

"Es la acumulación de dichas sentencias lo que obliga ahora a la administración a hacer frente a esos pagos atrasados que durante años se ha negado a abonar", asegura la formación, que incide en que todo lo referente a la carrera profesional firmado en el acuerdo que puso fin a la huelga "está siendo incumplido" por el actual consejero, lo que "llevará a nuevos conflictos y nuevas sentencias", avisa.

El SM detalla al respecto que desde principios de año no se abonan las horas extra en los hospitales, así como los trasplantes, las jefaturas de guardia y otros conceptos, ni se ha actualizado el importe de la hora de guardia para el año 2020 siendo "de los más bajos de España".

Tampoco, prosigue el sindicato, "se ha puesto en marcha ni una sola de las medidas" contempladas para evitar la falta de médicos en zonas especiales o de difícil cobertura, como los consultorios rurales, red que "peligra" al igual que "toda" la Atención Primaria en su conjunto, avisan. "Durante la pandemia se han contratado 241 enfermeras y solo dos médicos", comparan.

Un "déficit" de profesionales que también afecta, según aseguran, a la Atención Especializada, pues en el Hospital de Laredo hay "solo tres anestesistas disponibles para hacer guardias".

CONCILIACIÓN Y VACACIONES

A todo lo anterior se suma la "imposibilidad de conciliar la vida laboral y profesional y el disfrute normalizado de las vacaciones a las que todos tenemos derecho y que nos niegan sistemáticamente".

Para finalizar, el Sindicato Médico avisa que "fiar las soluciones" a los problemas de Atención Primaria a "un gran acuerdo nacional es tratar de ocultar la realidad", pues ahora hay 17 sistemas de salud "distintos" e "incapaces de la más mínima coordinación" entre ellos.

Una "fragmentación" que ha sido "un maná" para los políticos, que han podido "multiplicar" en cada comunidad los cargos públicos, algo que "empobrece" al sistema. "No se necesitan recortes camuflados como cambios, se necesita invertir en los profesionales", demanda el Sindicato Médico de Cantabria para concluir.