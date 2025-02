El sindicato policial de Torrelavega denuncia falta de medios, de información y de respaldo institucional

"Estamos quedando relegados al papel de notarios del crimen", lamenta APLB

La Asociación de Policías Locales y Bomberos en el Ayuntamiento de Torrelavega (APLB) ha reiterado este lunes su denuncia de falta de medios, de información y de respaldo de las autoridades.

Unas demandas que ha trasladado un día después del tiroteo que ha dejado un herido de bala en el barrio de La Inmobiliaria en un comunicado en el que ha denunciado que, actualmente, "en lugar de intervenir anticipadamente y evitar delitos, estamos quedando relegados al papel de notarios del crimen, simplemente documentando hechos consumados sin la capacidad de impedirlos. Esta situación genera una sensación de impunidad que solo alimenta la violencia y la delincuencia", ha advertido el sindicato, que ha exigido soluciones urgentes.

APLB ha afirmado que "la creciente ola de inseguridad" en Torrelavega ha alcanzado "niveles alarmantes", con un "aumento de la violencia" y una "falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades competentes".

En este sentido, ha recordado que ha solicitado en reiteradas ocasiones reuniones con el Ayuntamiento para abordar esta problemática y proponer soluciones concretas, que en su opinión pasan por reforzar los servicios policiales y dotar de medios a los agentes.

Actualmente, estos servicios son "extremadamente escasos" y el Cuerpo de Policía Nacional sufre "un grave déficit de personal", lo que impide a Policía Local cubrir la demanda de seguridad que la ciudadanía requiere, ha indicado el sindicato, que ha reclamado en varias ocasiones que se fije un mínimo de seis policías en la calle en todos los servicios para garantizar la seguridad y una respuesta efectiva ante cualquier incidente.

Sin embargo, esta propuesta no se ha tenido en cuenta, y actualmente hay servicios que cuentan con solo tres agentes, "lo que es claramente insuficiente para atender la demanda de seguridad en la ciudad", ha asegurado. "Confiar en que nunca pasa nada es tirar una moneda al aire y no podemos permitirnos tener que lamentar el resultado de estas conductas por no haber puesto una solución", ha advertido.

"Los agentes somos quienes estamos en las calles día a día, conocemos de primera mano lo que realmente necesita cada uno de los puntos conflictivos de la ciudad. Sabemos dónde se requiere una mayor presencia policial, qué sectores están más vulnerables y cuáles son las estrategias más efectivas para combatir la delincuencia. Sin embargo, sin el respaldo de las autoridades y los recursos adecuados, nos vemos atados de manos ante la creciente inseguridad", ha denunciado la agrupación policial.

Otro "problema grave" al que se enfrentan es la falta de acceso desde la Policía Local a toda la información relevante para sus intervenciones. "Esto significa que, en muchas ocasiones, los agentes deben actuar sin contar con datos fundamentales sobre los hechos o los individuos involucrados, lo que compromete tanto nuestra seguridad como la eficacia de nuestras actuaciones". "No podemos seguir operando con información parcial cuando la seguridad de todos está en juego", ha enfatizado.

Esta misma falta de información y coordinación está ocurriendo, según la asociación, con el "preocupante aumento" de los robos en domicilios, especialmente en la zona de Tanos y Viérnoles, donde la Corporación Municipal imparte charlas para evitar los robos en vez de aumentar la presencia policial, ha señalado.

"En lugar de recibir información oficial desde la Jefatura, los agentes nos enteramos de estos delitos por lo que los propios vecinos nos indican cuando nos ven en la calle. Esta falta de comunicación efectiva dificulta nuestra capacidad de respuesta y deja a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad inaceptable. La función principal de la policía es la prevención del delito, pero con los actuales niveles de dotación, no podemos llevar a cabo este trabajo de manera efectiva", ha reiterado.

"La seguridad de la ciudadanía no puede seguir esperando. Es imperativo que se refuercen los servicios policiales con más efectivos y recursos, garantizando así una respuesta rápida y efectiva ante la creciente criminalidad. La inacción solo nos lleva a un punto sin retorno, donde la inseguridad se vuelve el día a día y la confianza en las instituciones se ve gravemente afectada", ha subrayado.

Además, ha remarcado que no se pueden llamar "hechos aislados a algo que ocurre tan a menudo".

Ante esta situación, el sindicato ha vuelto a solicitar una reunión urgente con el alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega, para que escuchen sus propuestas, "ya que somos quienes conocemos la problemática de la ciudad de primera mano". "Nos ponemos a su disposición para trabajar de inmediato en la implementación de medidas que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos. La solución no se puede demorar más", ha concluido el sindicato.