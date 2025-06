Los sindicatos de DIAVIDA trasladan este viernes sus protestas a la sede de la Consejería de Salud

En el tercer día de paros

El comité de empresa de las ambulancias de DIAVIDA (UGT, CCOO, USO y CGT), concesionaria del transporte sanitario programado del Servicio Cántabro de Salud (SCS), ha convocado este viernes, 27 de junio, una concentración de protesta ante la sede de la Consejería de Salud, a las 9.00 horas, en coincidencia con el tercer día de paros de dos horas en cada turno de trabajo.

Así lo ha precisado en nota de prensa el portavoz del Comité de Empresa y delegado de UGT, Ricardo Alonso, quien ha señalado que la protesta se trasladará a dicha ubicación "por motivos evidentes", ya que en este conflicto es el departamento que dirige César Pascual "quien tiene que poner las soluciones y lo tiene que hacer cuanto antes".

"Como venimos diciendo desde que iniciamos los paros de dos horas el pasado lunes, la plantilla ya no aguanta más porque todos los problemas generados por los insistentes incumplimientos del pliego de condiciones, el convenio colectivo y nuestra seguridad y salud en el trabajo no sólo no se han solucionado sino que incluso se han normalizado y agravado", ha agregado el sindicalista.

Por otra parte, Alonso ha incidido en las críticas sindicales a unos servicios mínimos "más que abusivos y cercanos al 100%" que, "simplemente, no permiten a los trabajadores y trabajadoras ejercer su derecho a la huelga y manifestar su rechazo a lo que viene ocurriendo en DIAVIDA desde hace más de nueve meses".

Y ha añadido que "de todos modos", desde el comité de empresa tienen "muy claro" que seguirán con los paros y las protestas a los que los trabajadores "tienen legítimo derecho, aunque sea para los pocos que puedan secundarlos porque no estén en servicios mínimos", ha subrayado.