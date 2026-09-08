Los sindicatos mantendrán la huelga de actividades extraescolares hasta alcanzar un acuerdo con Educación

Archivo - Manifestación del profesorado cántabro.- Archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ANPE, STEC y Comisiones Obreras mantendrán la huelga de actividades extraescolares convocada en Cantabria desde el pasado 1 de septiembre para reclamar un marco jurídico hasta alcanzar un acuerdo con la Consejería de Educación, con quien la Junta de Personal Docente mantendrá un encuentro el próximo viernes 11, a las 12.00 horas, en el que trasladará una propuesta.

Se trata de una regulación que las organizaciones sindicales llevan casi "600 días" solicitando, por lo que esperan que la Consejería de Educación esté "abierta a llegar a un acuerdo cuanto antes" dado que "ha tenido tiempo suficiente".

De esta forma, en cuanto haya un acuerdo, se podrán ejecutar y convocar todas las actividades extraescolares que los centros educativos propongan.

Así lo ha avanzado la presidenta de ANPE, Rus Trueba, este martes a preguntas de la prensa durante la presentación de la nueva campaña de Inteligencia Artificial en la educación y los resultados de las movilizaciones con motivo del inicio de curso.

Y es que ANPE ha reclamado a los gobiernos central (PSOE-Sumar) y autonómico (PP), que conviertan en hechos los compromisos adquiridos con el profesorado durante la legislatura y ha advertido que "el tiempo se acaba".

Una legislatura cuyo balance, ha señalado Trueba, "no es satisfactorio" dado que "son todavía demasiadas las cuestiones pendientes".

Así, ANPE ha exigido avances en la reducción de ratios y horario lectivo, una reforma del sistema de ingreso en la función pública docente que garantice transparencia y seguridad jurídica, y, sobre todo, la aprobación de un estatuto docente para reconocer la responsabilidad y cualificación del profesorado.

Además, ha reclamado más recursos para una educación inclusiva, la recuperación del poder adquisitivo "perdido", una jubilación anticipada voluntaria "en condiciones dignas" y una reducción efectiva de la burocracia que permita a los docentes dedicar más tiempo a preparar clases, evaluar, coordinarse y atender al alumnado.

En el ámbito de Cantabria, Trueba ha censurado que, "lejos de cumplir los compromisos con el profesorado, la comunidad sigue el mismo camino de promesas y compromisos pendientes".

Entre las reivindicaciones prioritarias de ANPE, se encuentra la regulación específica de actividades extraescolares para que se garantice un tutor por cada grupo de alumnos, una cobertura de responsabilidad civil, una regulación de la ratio por docente en estas salidas y compensación horaria para aquellos que excedan de su jornada laboral como consecuencia de la participación en estas actividades.

Esta reclamación se enmarca en la campaña 'Por la Pública', en la que la Junta Docente también solicita una bajada de ratio en todas las etapas y niveles educativos, y una reducción de la burocracia.

Respecto a la adjudicación este lunes de vacantes y sustituciones "sobrevenidas", ANPE ha denunciado que "se han quedado sin incorporar", a día 1 de septiembre, 218 vacantes de Secundaria, de las cuales 94 son parciales, y 73 vacantes de Primaria, 11 de ellas parciales.

"Estas vacantes han sido adjudicadas en el día de ayer, con el consiguiente perjuicio para los interinos que han perdido la oportunidad de optar a estas plazas en la adjudicación de agosto y para el alumnado y los centros educativos que ven cómo se inician las clases sin que todo el profesorado esté incorporado desde el día 1 en los centros educativos", ha criticado.

De esta forma, Trueba ha manifestado que "los docentes de Cantabria no necesitan más titulares ni declaraciones de intenciones", sino "plantillas suficientes, menos burocracia, mejores condiciones laborales y recursos para poder desarrollar su trabajo con garantías".

Ha avisado que "el tiempo se acaba" dado que este periodo "no puede terminar convirtiéndose en una legislatura de promesas incumplidas" para el profesorado, que "ya ha esperado suficiente" y exige "hechos".

DECÁLOGO PARA EL BUEN USO DE LA IA

Por otro lado, ANPE ha lanzado un decálogo para estudiantes sobre el buen uso de la inteligencia artificial (IA), que trasladará este martes a los centros educativos.

El sindicato ha señalado que la IA ha "irrumpido con fuerza" en la educación, está "transformando el aprendizaje" y presenta "desafíos" éticos y de privacidad.

Trueba ha advertido que, "cada vez más, se abusa del uso de la IA", como un instrumento "fácil que soluciona problemas a corto plazo", especialmente entre alumnos de Secundaria, por lo que cree que los centros educativos necesitan criterios "claros".

Así, el decálogo elaborado por ANPE recomienda usar la IA como apoyo no como sustituto, proteger los datos personales, evitar depender de la IA para todo, preguntar con responsabilidad, mantener un espíritu crítico, pensar antes de aceptar una respuesta, respetar la originalidad, ser respetuoso y ético, comprender cómo funciona y utilizar la IA para aprender más y mejor.