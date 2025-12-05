Sindicatos de Policía ven "insuficientes" los agentes previstos por Santander para el alumbrado navideño

Archivo - Encendido alumbrado navideño en Santander - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Policía Local de Santander APLB-USO, CCOO, CSIF, SIEP y UGT han denunciado "falta absoluta de planificación" del Ayuntamiento en materia de seguridad y en la gestión de este Cuerpo en eventos navideños, como el encendido de las luces, esta tarde, y en el que el número de efectivos previsto por el Consistorio es "insuficiente para un evento de tal magnitud", lo que evidencia también "falta de organización y dejación de responsabilidades".

"Hay servicios donde no se puede improvisar y la seguridad exige planificación, previsión y cumplimiento de compromisos", señalan estas organizaciones en un comunicado. Según explican, el Consistorio "no ha previsto un dispositivo que garantice la presencia y cobertura del servicio" policial, situación que -como añaden- "se repite a lo largo de todo el año", en el que se suceden "ausencia de planificación, improvisación constante y dependencia de servicios extraordinarios para cubrir necesidades ordinarias".

En este sentido, los sindicatos indican que fiestas y eventos de "gran afluencia" de público, como Navidad, Semana Santa, Semana Grande, citas deportivas o actos privados, "no pueden depender del servicio ordinario, obligando a desvestir la ciudad para cubrir actos puntuales", algo que "se agrava" en verano, cuando la población "llega a cuadruplicarse".

Pero, se quejan, a pesar del incremento "masivo" de residentes y visitantes en los meses estivales, la Policía Local "continúa operando con los mismos efectivos que un día normal", lo que evidencia una "sobrecarga laboral" que "no se ve reflejada ni compensada".

"Las promesas incumplidas y la falta de negociación durante más de un año y medio han generado un conflicto cuya responsabilidad recae exclusivamente en el Ayuntamiento", señalan los sindicados, para apuntar que la Policía "no ha abierto" dicho conflicto, sino que ha sido "provocado por el incumplimiento sistemático de los acuerdos y la inacción municipal" ante las reivindicaciones planteadas.

La plantilla, "agotada y con numerosos servicios sin refuerzo, ha dejado de realizar horas extra y prolongaciones de jornada", a lo que se suman "conceptos no reconocidos como la toxicidad y la penosidad inherentes al servicio que realizan".

Y sobre la medida recientemente adoptada de no utilizar los teléfonos personales en el servicio explican que responde a que el Ayuntamiento "se ha acostumbrado a emplearlos para tareas propias del servicio público", como atestados, accidentes de tráfico, peritaciones y gestiones diarias que "deberían realizarse siempre con medios oficiales".

Los sindicatos achacan a la "falta de planificación" del Ayuntamiento y al hecho de que han dejado de hacer horas extraordinarias por los "reiterados incumplimientos" municipales el que "ni siquiera se alcanzan los mínimos operativos necesarios ni mandos para garantizar un servicio".

PUNTO CRÍTICO

"Se ha llegado a un punto crítico: eventos que históricamente requerían un dispositivo mínimo de agentes y mandos, ahora (se realizan) con dos, tres o incluso sin ninguno", comparan.

Los sindicatos indican que todas sus propuestas y solicitudes han sido trasladadas al equipo de gobierno (PP) "desde el primer momento" por lo que "no existe ninguna novedad que justifique más demoras".

"Conocen perfectamente las necesidades urgentes de la Policía Local y la gravedad de la situación", concluyen para reclamar así al Ayuntamiento "que cumpla lo firmado, que negocie de forma real y que garantice los recursos necesarios para prestar un servicio público esencial para la ciudad".