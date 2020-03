Sindicatos de prisiones piden test y material para que los centros en Cantabria "no se conviertan en un polvorín"

SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las secciones sindicales de ACAIP-UGT y CSIF en la cárcel de El Dueso y el CIS José Hierro de Santander han solicitado a la Consejería de Sanidad y a la Delegación de Gobierno en Cantabria que se realicen de manera urgente los test de coronavirus y el abastecimiento de material para los trabajadores penitenciarios con el fin de "adaptarse a la propagación del virus y que (estos centros) no se conviertan en un polvorín".

En un comunicado, los sindicatos han indicado que los medios con los que cuenta ahora el CP El Dueso son "para eventuales incidencias" y "en ningún caso suficientes para evitar una epidemia de esta magnitud". Especialmente, el penal carece de mascarillas individuales, han precisado.

ACAIP-UGT y CSIF han recordado que El Dueso tiene el patio carcelario más grande de Europa y el módulo más grande de España, con seis galerías y actualmente con casi 400 internos en sus celdas de 7 metros sin ducha. Este departamento contaba habitualmente con poco más de 300 internos donde hasta ahora vivían de forma individual en la mayoría de los casos.

Los sindicatos han apuntado que al "miedo" y la "incertidumbre" por el virus se añade en el caso de los funcionarios de prisiones "el temor a lo que nos vamos a encontrar cada día en las galerías o en el patio con los internos. Si una cárcel es de por sí complicada, imagínense ahora", han apuntado.

"Dentro de las prisiones las dudas, la falta de información, el hacinamiento, la ausencia de comunicaciones, permisos y talleres cerrados hacen que el clima sea más tenso con el paso de los días", han señalado, apuntado que a este "cóctel explosivo" se suma la carencia de personal, "solo en vigilancia 29 vacantes de un total de 119 que establece la relación puestos de trabajo".

DEMANDAS

Los sindicados han explicado que las instituciones penitenciarias y su personal han sido declarados servicio esencial y que en otras prisiones ya se han producido "algún positivo" de internos y funcionarios.

"Las prisiones son instituciones cerradas, el posible contagio en su interior podría tener gravísimas consecuencias, no solo a nivel sanitario, sino de seguridad, tanto para trabajadores e internos. De ahí la necesidad de trabajar en medidas de prevención que permitan minimizar el máximo posible los posibles riesgos de contagio, así como de la detección de los casos que puedan producirse en el personal que accede al centro", han subrayado.

Los sindicatos han denunciado que a la Institución Penitenciaria tiene la responsabilidad de dotar a su personal de las medidas de protección necesarias pero esto "no está sucediendo en la medida que se requiere, lo que aumenta el riesgo existente", por lo que le ha reclamado la dotación de mascarillas, guantes, desinfección de las instalaciones con regularidad, etcétera.

En relación con la medida de realización de test diagnósticos, la petición se dirige a la Delegación del Gobierno y la Consejería de Sanidad.

"Aunque poco valorados por una gran parte de la sociedad, los trabajadores penitenciarios siempre hemos considerado nuestro trabajo como un servicio público esencial. No nos ven por las calles, trabajamos en silencio, no pedimos aplausos, no necesitamos reconocimientos; reclamamos como siempre no caer en el olvido, necesitamos medios", han concluido.