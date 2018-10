PSOE y Podemos constatan su "sintonía" en su primera reunión sobre los PGC de 2019

Actualizado 03/10/2018 18:55:24 CET

El PRC ve "razonable" las "reuniones de partidos" pero subraya que las líneas de negociación las decide el Gobierno y los grupos

PSOE y Podemos han mantenido este miércoles en el Parlamento su primera "reunión de partidos" sobre los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2019, en la que, según sus líderes, Pablo Zuloaga y Rosana Alonso, respectivamente, ha habido "sintonía" en este encuentro, al cual el PRC, que no había sido invitado, ha restado trascendencia.

Tras el encuentro, Zuloaga ha insistido en que "la línea de trabajo prioritaria" del PSOE es intentar el acuerdo con Podemos y, de hecho, a preguntas de los periodistas, ha señalado que, a nivel de partido, no tiene previsto impulsar por ahora encuentros con otras formaciones políticas.

El líder de los socialistas ha señalado que su partido intentará "allanar el camino todo lo posible" para que Cantabria tenga un Presupuesto y éste no tenga que aprobarse con diputados "no adscritos" a ningún partido, como ocurrió con las cuentas de 2018 que fueron aprobadas por el apoyo de Juan Ramón Carrancio, ex de Cs y miembro del grupo mixto.

Cuestionado por los periodistas, Zuloaga ha abogado por el "diálogo" y por tener en cuenta las propuestas de los partidos, como, las de Podemos, buscando incluso el "encajarlas" en el proyecto que presente el Ejecutivo.

UNA "REUNIÓN DE PARTIDOS" Y "NO DE GOBIERNO"

En la reunión Podemos-PSOE, han estado los secretarios generales de PSOE y Podemos, Pablo Zuloaga y Rosana Alonso, y los secretarios de Organización de ambos partidos, Noelia Cobo, por parte de los socialistas, y David González, de la formación morada. No ha habido ningún representante de los grupos parlamentarios de ambas formaciones.

Tampoco ha estado nadie del PRC, socio del PSOE en el Gobierno de Cantabria, ha estado en este encuentro, algo que tanto Zuloaga como el propio portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, han justificado afirmando que era una "reunión de partidos" y "no de Gobierno".

Y, por ello, a preguntas de los periodistas, Hernando no cree que necesariamente el PRC tuviera que participar en la misma y ha señalado que una "cosa distinta" hubiera sido que en el encuentro hubieran participado miembros del Gobierno de la parte socialista.

"Yo me imagino que de esta reunión saldrán unas conclusiones de partidos, intercambiarán opiniones y yo en lo que haga el PRC tengo margen, en lo que haga el PSOE y lo que haga Podemos, como partidos, son absolutamente libres de tomar las decisiones y actuar como consideren y además me parece legítimo y creo que es hasta razonable que hagan esas conversaciones", ha dicho.

Hernando ha asegurado que "no le parece mal" la reunión entre Podemos y PSOE, aunque ha aclarado que "otra cosa distinta" es si esta reunión fuera una "actuación que conllevara una responsabilidad en relación con el Gobierno o en relación con acuerdos". "Yo creo que de esto no hay nada y esta situación me parece absolutamente razonable", ha afirmado.

En este sentido, ha opinado que la de PSOE y Podemos es una reunión "sin mayor trascendencia" de cara a la negociación que habrá entre el Gobierno y los grupos parlamentarios.

Y es que ha recordado que, precisamente, es el Ejecutivo, encargado de elaborar y presentar el proyecto de Presupuestos, y los grupos de la Cámara los que toman las decisiones sobre cuáles serán las líneas de negociación de cara a esas cuentas.

HERNANDO: LAS REUNIONES DE PARTIDO LAS CELEBRO EN LA SEDE

El portavoz del PRC ha considerado "normal" este tipo de reuniones y ha señalado que los regionalistas tambien ha mantenido "contactos" de este tipo, aunque de una forma "más discreta".

"Cuando sean contactos públicos o sea ya como fuerzas de Gobierno, serán públicos y se harán frente", ha dicho Hernando sobre los mantenidos por el PRC, en los que tampoco ve necesidad de informar a su socio, ni a la inversa.

Cuestionado sobre el escenario en que se ha celebrado la reunión, en el Parlamento, Hernando ha señalado que la idoneidad de este marco "la tendrán que decidir los partidos que se reúnen", aunque ha añadido que él "las reuniones de partido las celebro en la sede" del partido.

Sin embargo, ha asegurado que él "no se mete" ni en que PSOE ni Podemos se reúnan ni en el lugar donde lo hagan. "A los regionalistas, todo eso nos da igual. Aquí nuestro trabajo fundamental es conseguir que Cantabria vaya a mejor, que el Presupuesto se apruebe y ese es el objetivo fundamental en que estamos trabajando", ha dicho.

ZULOAGA: EL PARLAMENTO ES LA CASA DE TODOS

Mientras, Zuloaga, en relación al hecho de que el encuentro se haya celebrado no en la sede de los partidos sino en la Cámara legislativa ha subrayado que el Parlamento "es la casa de todos".

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Rosana Alonso, ha calificado la reunión de "satisfactoria" y ha destacado la disposición de su partido para sacar adelante "los Presupuestos que Cantabria merecen" y que influyan en la mejora de la calidad de vida de los cántabros.

"El bienestar de los cántabros está por encima de todo", ha dicho Alonso, que ha mostrado que su partido tiene "disponibilidad" para hablar con "todos los partidos", con el Gobierno de Cantabria y con su presidente y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla.

Y ello pese a las críticas que Podemos ha realizado, a través de sus diputados en la Cámara, a la gestión del Gobierno y concretamente al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), y haber denunciado los incumplimientos que, a su juicio, ha habido del acuerdo de investidura de Miguel Ángel Revilla como presidente que firmaron Podemos y PRC.

Sobre futuras reuniones sobre el PGC, el portavoz del PRC ha dado "por hecho" y como algo "seguro" que regionalistas y socialistas se reunirán con Podemos como grupo parlamentario.

"La reunión parlamentaria para negociar el Presupuesto, para negociar su aprobación, su apoyo será una reunión en la que el PRC estará como no puede ser de otra manera puesto que es la fuerza mayoritaria del Gobierno de la comunidad autónoma", ha dicho Hernando, que no ha avanzado fecha para este tipo de encuentros ya que aún no hay presupuestos encima de la mesa.

El portavoz del PRC ha explicado que su partido está dispuesto a hablar con todos los diputados y todos los grupos parlamentarios de la oposición "sin exclusión", también con el PP.

LOS IMPUESTOS, UN "ELEMENTO FUNDAMENTAL" DE LA NEGOCIACIÓN

Acerca de si el PRC tendrá alguna "línea roja" en esta negociación, Hernando ha insistido en que se empezará a hablar "de planteamientos" una vez se conozcan las "líneas generales" del Presupuesto que presente el Gobierno PRC-PSOE, aunque ha recordado que, tal y como ya se ha anunciado, en el de 2019 "ni habrá subida de impuestos" y, por tanto, cree que será un "elemento fundamental" en la negociación.

Hernando ha asegurado que en el PRC está "contentos" con esta noticia al considerar que es algo "bueno" para los cántabros.

Varios partidos, como PP o Cs habían advertido que no apoyarían un Presupuesto para Cantabria en 2019 con subida de impuestos.

En este sentido, Hernando ha confiado en que el PP, principal partido de la oposición, "una vez que ya sabe que no va a haber subida de impuestos", se siente a la mesa de negociación con una "actitud positiva" y "quién sabe, dispuesto a apoyar el próximo Presupuesto de la comnunidad autónoma", que, además, es el último de legislatura.

Por su parte, Alonso prefiere esperar a conocer las cuentas para opinar "sobre qué sería lo mejor" en materia impositiva, aunque ha señalado que su partido, en líneas generales, está a favor de que se bajen los impuestos de las clases populares y que "paguen las grandes fortunas".

Pese a todo, PSOE y Podemos han insistido que en la reunión no se ha hablado de medidas concretas.