Los socialistas dicen que Feijóo no propone "nada" en su visita a Cantabria

Secretario general del PSOE en Cantabria Pedro Casares - EUROPA PRESS

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado este lunes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha propuesto "nada" en el acto electoral que ofreció este domingo en Santander. A su juicio, lo "único" que planteó es que "hay que acabar con el sanchismo, como si eso fuese un proyecto de país", ha remarcado.

Casares ha opinado que, frente a las propuestas electorales que realiza el PSOE, el PP se dedica a "insultar, descalificar y mentir" en una campaña en la que los 'populares' ponen como ejemplo de las políticas que pretenden llevar a cabo en España la gestión de la presidenta, María José Saénz de Buruaga, en Cantabria.

Sin embargo, para el socialista, "Buruaga es sinónimo de recortes, privatizaciones". En este sentido, ha acusado a los 'populares' de que "se están cargando la sanidad pública (...) y derivando a pacientes a la sanidad privada" y también que están "deteriorando a marchas forzadas la educación pública" y "la gente de Cantabria no quiere eso para nuestro país".

Por otra parte, para Casares, "imaginar un gobierno del mismo color, Buruaga y Fejóo, es un mal sueño, una pesadilla" y al respecto ha asegurado que los socialistas van a hacer "todo lo posible para que eso no ocurra el 29 de noviembre".

En este sentido, ha dicho que se tiene que "concentrar todo el voto progresista" en el PSOE de Cantabria, "el único partido progresista que va a hacer posible que esos votos sean útiles", ha subrayado.

Al hilo de este mensaje ha resaltado que si todos los progresistas de Cantabria votan al PSOE, "a la única papeleta que va a sacar representación", podrán dar "cuatro años más de avances, de progreso, de oportunidades y de libertades".