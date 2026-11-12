Los socialistas se reivindican para que España avance en "progreso y futuro"

Inicio del PSOE de la campaña electoral - PSOE

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas se han reivindicado este jueves para que España avance en "progreso y futuro" durante el acto de arranque de la campaña electoral que han celebrado en la Alameda de Oviedo de Santander.

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha avanzado que la campaña de su formación será "en positivo y con propuestas", dejando "los insultos, las descalificaciones y las mentiras para la derecha y la extrema derecha".

Y ha subrayado que el PSOE podrá contar tras el 29N con unas "magníficas" diputada y senadora por Cantabria, Susana Herrán y Paz de la Cuesta, para representar en Madrid a los cántabros.

En el acto de hoy han participado también los candidatos al Congreso Eduardo Magaldi, Gema Fernández y Alejandro Llano. Junto a ellos, Casares ha afirmado que tienen por delante dos semanas de campaña "apasionantes" en las que va a recorrer "cada rincón y cada municipio" para explicar "lo que nos estamos jugando el 29 de noviembre".

A este respecto, los socialistas han manifestado que "nos jugamos el futuro o que todo se pare de repente con el PP y la extrema derecha de Vox".

Por su parte, Herrán ha añadido que "nos jugamos que sigan subiendo más pensiones y el SMI y continuar avanzando en igualdad".

"Hay que explicar a los cántabros que cuando cojan la papeleta del PSOE no solo estarán votando a Pedro Sánchez sino por la revalorización de sus pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, garantizar la financiación de la Ley de Dependencia o seguir impulsando la igualdad", ha añadido la candidata.

Finalmente, Casares ha cerrado el acto apelando al voto al PSOE porque este "defenderá" los derechos frente a "los recortes y retrocesos del PP" y se ha mostrado seguro de que van a ganar gracias a la "fuerza imparable" de mucha gente.

"Pedro Sánchez seguirá siendo presidente del Gobierno de España y mucha gente podrá vivir en un país mejor, decente y que mira al futuro con esperanza"", ha concluido.