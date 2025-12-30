SODERCAN abre hasta el 26 de enero el plazo para optar al programa de creación de empresas de base tecnológica - SODERCAN

SANTANDER, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha abierto hasta el 26 de enero el plazo de presentación de candidaturas para participar en la segunda edición del programa de apoyo a la creación de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTs).

Incluido en el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de Cantabria y la I Agenda Digital de Cantabria, este programa consta de tres fases: un itinerario formativo, mentoring individual y la concesión de importantes premios en metálico a los proyectos mejor valorados para impulsar y visibilizar las iniciativas con mayor proyección.

Con esta iniciativa, la empresa pública de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio busca apoyar y reconocer las mejores iniciativas de emprendimiento tecnológico y empresas innovadoras en Cantabria y facilitar su puesta en marcha y crecimiento, según ha destacado en nota de prensa.

Las destinatarias son personas emprendedoras con una idea de negocio o proyecto innovador y que asuman el compromiso de crear una empresa y desarrollar su proyecto en la comunidad; o empresas y otras entidades de reciente creación con una idea de negocio o proyecto innovador en sus productos, modelo de negocio y/o procesos y menos de diez trabajadores que desarrollen su proyecto en Cantabria.

Tanto en el caso de personas jurídicas (sociedades, fundaciones o asociaciones), como en el caso de empresarios individuales (autónomos o mutualistas), la actividad a desarrollar dentro del programa deberá haberse iniciado a partir de enero de 2021.

Las candidaturas se deben presentar a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

En la primera edición se presentaron 44 proyectos, más del doble de las plazas disponibles para la fase inicial de formación, por lo que desde SODERCAN esperan que los proyectos que no consiguieron acceder entonces se reenganchen a la segunda convocatoria.

Las startups Manfacter, Banbu Cosmética Natural y Panssari se alzaron con los tres primeros premios de la primera edición, en la que también se entregaron accésit a las empresas Valientes, Envisad, Idresa Services, Phytobatea, Deduce Data Solutions, BoloTrack Technology y Takumi Parts.

"Este programa está demostrando que Cantabria tiene una cantera innovadora sólida y un ecosistema emprendedor cada vez más preparado", ha señalado el consejero del área, Eduardo Arasti.

El también presidente de SODERCAN ha subrayado que la creación de empresas innovadoras de base tecnológica es "clave" para el desarrollo económico y permite traducir en actividad empresarial la capacidad de I+D de los organismos regionales de investigación y de sus empresas.

TRES FASES

El programa es de concurrencia competitiva y se estructura en tres fases: talleres de formación grupales en los ámbitos básicos para crear un negocio y competencias clave para emprender con éxito en el ámbito de las startups (20 plazas); mentoring individual dirigido a prestar orientación y asistencia especializada para elaborar, complementar o perfeccionar el plan de negocio del proyecto (10 plazas), y la concesión de premios a los proyectos con mayor proyección.

Se podrán conceder un máximo de 10 premios a las iniciativas mejor valoradas: tres primeros premios dotados con 30.000, 25.000 y 20.000 euros, y siete accésit de 10.000 euros.

Los proyectos premiados recibirán, asimismo, un diploma acreditativo del galardón que lleva aparejado acompañamiento para su presentación a redes de inversores privados y a entidades públicas de financiación.

Este programa tiene como finalidad potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico, fomentar y hacer posible la transferencia de tecnologías de la universidad y centros de investigación al sector empresarial, y crear un entorno favorable para la creación de nuevas empresas innovadoras con potencial de crecimiento, en los ámbitos de la Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria (RIS3): Blue Economy e industria offshore, Salud y Bienestar, lndustria Cultural y Turismo Sostenible, Bioeconomía y sector agroalimentario, e lndustria Inteligente.

EIBTs

Las empresas innovadoras de base tecnológica son aquéllas con personal altamente cualificado que producen bienes y servicios con alto valor añadido presentando, generalmente, indicadores de rápido crecimiento.

Las mismas son una vía de transferencia tecnológica y de comercialización de los resultados de la I+D, tanto propia como externa, además de articularse como un útil mecanismo dinamizador de la innovación y el desarrollo del entorno socioeconómico.

Estas empresas ayudan a la sostenibilidad de la transferencia de tecnología al sistema productivo local (y, por tanto, a la sociedad), y desarrollan su actividad en múltiples sectores teniendo desde sus inicios un enfoque global.

Para ampliar información, los interesados pueden contactar con el área de Creación de Empresas de SODERCAN en emprecan@sodercan.es.