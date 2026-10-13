SODERCAN y ACEFAM celebran el día 29 en el Foro Avanza para abordar la sucesión en las empresas familiares

Cartel - SODERCAN

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), y la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (ACEFAM) celebrarán el 29 de octubre en Torrelavega la segunda edición del Foro Avanza, un espacio de aprendizaje, reflexión e intercambio de experiencias centrado en la sucesión y la continuidad de la empresa familiar.

El encuentro tendrá lugar en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Torrelavega de 18 a 20 horas, y contará con representantes institucionales, especialistas y protagonistas de procesos reales de relevo generacional y profesionalización empresarial. La asistencia es gratuita, previa inscripción, ha informado la sociedad dependiente de la Consejería de Industria.

Las empresas familiares de Cantabria presentan realidades muy diferentes en cuanto a tamaño, sector de actividad, antigüedad y modelo de gestión, pero comparten una misma esencia y afrontan desafíos similares.

Entre ellos se encuentran la preparación del relevo generacional, la convivencia entre familia, propiedad y empresa, la incorporación de las nuevas generaciones, la profesionalización de la gestión y la creación de estructuras de gobierno adecuadas para asegurar la continuidad del proyecto empresarial.

Avanza quiere dar respuesta a esos retos comunes mediante un foro abierto a todas las empresas familiares de Cantabria, estén o no asociadas a ACEFAM, en el que puedan encontrar conocimientos, experiencias y recursos aplicables a sus propias organizaciones.

Esta segunda edición da continuidad al foro celebrado en 2025, que nació con el propósito de promover el intercambio de ideas y buenas prácticas sobre la sucesión y los desafíos estratégicos de la empresa familiar.

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, y el presidente de ACEFAM, Carlos Tejedor, serán los encargados de inaugurar el encuentro.

El primer bloque estará dedicado al relevo generacional en la empresa familiar y contará con la experiencia de Natalia Alciturri Fernández, CEO de SEMICROL, y Vicente Alciturri Gandarillas, fundador de la compañía, en un diálogo moderado por el director de ACEFAM, David González Pescador.

Esta conversación permitirá conocer desde las dos perspectivas, la de quien entrega la responsabilidad y la de quien la asume, un proceso de sucesión desarrollado durante cinco años en una empresa familiar tecnológica fundada en 1979 y con presencia en México y Colombia.

Natalia Alciturri asumió la dirección de la compañía después de compartir ese periodo de transición con su fundador.

GOBERNANZA, PROFESIONALIZACIÓN Y LEGADO

El segundo bloque del foro pondrá el foco en la gobernanza y la profesionalización de la empresa familiar. Estará protagonizado por Ana Sastre, CEO de FORMASPACK, en diálogo con Rafael Gutiérrez, director de Wictoria.

A continuación, Eduardo Alvariño, CEO de GEA Gestión en Acción, ofrecerá la intervención titulada 'Relevo generacional: escenarios para un legado'. El ponente cuenta con más de 25 años de experiencia dentro de las empresas, primero como directivo y posteriormente como consultor.

El programa se completará con una presentación de los recursos de apoyo que ofrecen SODERCAN, la Dirección General de Comercio y el Servicio Cántabro de Empleo.

La clausura correrá a cargo del consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja Terán.

El Gobierno de Cantabria, a través de SODERCAN, mantiene una línea anual de ayudas destinada a promover la elaboración de protocolos familiares y planes de profesionalización, con el objetivo de facilitar procesos ordenados de sucesión y favorecer la cohesión entre familia, propiedad y empresa.

Programa completo e inscripciones en www.avanzaempresafamiliarcantabria.com