Sodercan amplía hasta el 12 de septiembre el plazo de solicitud de las becas de comercio internacional

SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN) ha ampliado hasta el 12 de septiembre el plazo de solicitud de las becas de formación en Internacionalización, a las que pueden optar jóvenes cántabros menores de 30 años, con título universitario y B2 de inglés.

La convocatoria, que se puede consultar en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del pasado 31 de julio, forma parte del I Plan de Internacionalización de Cantabria, e incluye hasta 15 becas de formación teórica y cuatro becas de prácticas formativas durante un año en las oficinas comerciales del ICEX en Chicago, Dubái, Lisboa y Singapur, ha indicado el Gobierno autonómico en nota de prensa.

La sociedad pública SODERCAN (https://www.sodercan.es/), de la Consejería de Industria, ha decidido ampliar el plazo de presentación de solicitudes para facilitar la mayor participación posible y maximizar el alcance de esta convocatoria de concurrencia competitividad a la que destina un presupuesto de 200.000 euros para la capacitación de jóvenes cántabros en el ámbito de la promoción internacional y el comercio exterior.

Los candidatos deberán ser mayores de edad y no haber cumplido los 30 años a fecha del 1 de enero de 2026; poseer titulación superior universitaria de carácter oficial o título de grado en el momento de la solicitud, y tener un nivel mínimo acreditado de B2 de inglés, entre otros requisitos.

La presentación de solicitudes debe realizarse en el Gestor de Ayudas de SODERCAN en la dirección web https://ayudas.sodercan.es/.

La selección de los beneficiarios se hará a través de unas pruebas tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos: Un examen escrito y oral de inglés, examen sobre conocimientos mínimos de comercio exterior, un test de competencias profesionales y una entrevista personal.

Esta convocatoria es una más de las acciones que promueve la empresa pública con el objetivo de contribuir a la internacionalización del tejido empresarial de Cantabria y a la promoción exterior de los productos y las empresas de la región, impulsando la formación de jóvenes de la Comunidad Autónoma en aspectos relacionados con la internacionalización.

DOS FASES

La convocatoria consta de dos fases: una primera de formación teórica y una segunda fase de formación práctica.

La formación teórica, de la que se podrán beneficiar hasta un máximo de 15 candidatos, incluirá técnicas de búsqueda de información sobre mercados internacionales y guías temáticas en comercio internacional, estrategia empresarial internacional, entorno legal internacional, marketing y programas de apoyo a la internacionalización, entre otros conceptos.

Las cuatro becas de formación práctica tendrán una duración máxima de un año y se realizarán en las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Chicago (Estados Unidos), Lisboa (Portugal) y Singapur.

Durante el periodo de formación práctica, los becarios recibirán una dotación anual de entre 20.000 y 50.000 euros según el país y ciudad de destino.

Este programa de becas de formación se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado entre SODERCAN y la Secretaría de Estado de Comercio, que regula la cooperación de la Red de Oficinas Comerciales de España del ICEX en la formación de becarios autonómicos de internacionalización, así como la incorporación de dichos becarios en la Red para que adquieran formación práctica en materia de internacionalización y comercio exterior.

SODERCAN colabora desde el año 2005 con la Secretaría de Estado de Comercio en el desarrollo de este programa. Desde entonces, la sociedad pública ha enviado regularmente becarios autonómicos a diferentes destinos de la Red Exterior de España, todos ellos considerados de interés estratégico para la promoción exterior de los productos y las empresas de Cantabria.