SODERCAN amplía el plazo de las ayudas para las empresas tractoras del programa Xtela

Medio centenar de startups han presentado 146 candidaturas para optar a los 38 retos lanzados por compañías consolidadas de la región

SANTANDER, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha ampliado hasta el 17 de noviembre el plazo de solicitud de las ayudas destinadas a proyectos de colaboración entre empresas tractoras y startups participantes en el Programa Xtela de Aceleración Empresarial e Innovación Abierta.

Este programa, impulsado por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria a través de SODERCAN, con la colaboración de CEOE-Cepyme Cantabria, forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y del proyecto Tech FabLab de apoyo al emprendimiento digital, en el marco del programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Está cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Esta convocatoria de ayudas cuenta con un presupuesto de 150.000 euros y está específicamente destinada a las empresas tractoras ('corporates') que hayan participado en alguna de las tres ediciones del Programa Xtela, presentando un reto tecnológico y formalizando posteriormente una contratación con una startup para su resolución.

El objetivo principal es facilitar apoyo económico a las corporates para la adquisición de servicios tecnológicos que les permitan implementar soluciones innovadoras para los desafíos planteados en el marco del programa, ha informado SODERCAN en nota de prensa.

Junto con el plazo de solicitud, SODERCAN ha ampliado el plazo de ejecución de las inversiones, de forma que los gastos subvencionables deben estar ejecutados, facturados y pagados entre el 1 de agosto de 2023 y el 14 de noviembre de 2025.

IMPORTE DE LAS AYUDAS

Las subvenciones cubren el 50% de los gastos, hasta un máximo de 10.000 euros por proyecto de colaboración formalizado entre las corporates y las startups tecnológicas participantes en el Programa Xtela. Las solicitudes deben formalizarse a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

Un total de 53 startups nacionales e internacionales participan en la tercera edición del Programa Xtela, al que han presentado 146 candidaturas para optar a los 38 retos de innovación lanzados por empresas tractoras cántabras consolidadas, pertenecientes a sectores estratégicos como la Blue Economy e industria offshore, salud y bienestar, industria cultural, turismo sostenible, bioeconomía y agroalimentación e industria 4.0.