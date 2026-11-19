Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, a través de SODERCAN (www.sodercan.es) y en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, celebrará el 25 de noviembre una jornada práctica sobre el uso de la inteligencia artificial para ayudar a las empresas agroindustriales a mejorar sus procesos de internacionalización.

La formación mostrará aplicaciones concretas de la IA, a lo largo del proceso exportador, para seleccionar y analizar mercados internacionales, localizar potenciales clientes y socios comerciales, preparar ferias y misiones y desarrollar acciones de marketing digital y contenidos multilingües.

El objetivo práctico de la sesión es conocer herramientas de IA que las empresas puedan incorporar a su actividad comercial exterior.

El programa presta especial atención a la fiabilidad de la información generada por la IA, la necesidad de verificar sus resultados y el tratamiento responsable de datos empresariales y confidenciales.

Uno de sus ejes será la utilización de la IA para investigar y comparar mercados, trabajar con información en distintos idiomas y analizar informes y documentación que puedan ayudar a una empresa a decidir dónde concentrar sus esfuerzos de internacionalización.

La formación dará después el salto a la prospección comercial y explicará cómo definir el perfil del cliente objetivo y combinar herramientas como Trade Map, LinkedIn y la inteligencia artificial para localizar clientes y socios internacionales.

También se abordará su aplicación a la preparación de ferias y misiones comerciales, desde la selección de los encuentros de mayor interés hasta la investigación previa de expositores y compradores, así como las posibilidades de la IA para generar imágenes, vídeos comerciales y contenidos adaptados a otros idiomas.

La jornada será impartida por Carlos Enrile D'Outreligne, fundador y director de Computer Contact Consultoría y Formación, especializado en comercio exterior, herramientas digitales e inteligencia de mercados.

Cuenta con más de 25 años de experiencia y ha formado a más de 12.000 profesionales y empresas en comercio exterior e internacionalización digital.

La jornada forma parte de las actuaciones desarrolladas en el marco del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, que tiene entre sus objetivos reforzar la presencia de los sectores productivos cántabros en los mercados exteriores e incrementar el número de empresas exportadoras de la región.

La formación se celebrará el próximo miércoles, de 9.30 a 14 horas, en la sala multiusos del edificio Bisalia, en el PCTCAN, y está dirigida a responsables de internacionalización, exportación, desarrollo de negocio y marketing, así como a gerentes y directivos de empresas agroindustriales interesados en incorporar la IA a su estrategia internacional.

La asistencia es gratuita previa inscripción y hasta completar las plazas disponibles.

Y para dar el paso de la formación a la aplicación práctica, SODERCAN mantiene abierto el programa 'Cantabria Digital: Inteligencia Artificial aplicada a la Internacionalización Empresarial'.

Este servicio gratuito ofrece a empresas y personas autónomas de Cantabria con actividad internacional 20 horas de asesoramiento individualizado online con un experto sectorial para definir una hoja de ruta e implantar soluciones de IA adaptadas a su negocio internacional. Consulta el programa completo.

Más información en internacional@sodercan.es y en el portal del Plan de Internacionalización de Cantabria www.planinternacionalcantabria.es