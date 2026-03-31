SODERCAN convoca ayudas de hasta 20.000 euros para inversiones en ciberseguridad empresarial

Centro Ciber. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (http://www.sodercan.com/), perteneciente a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha convocado de nuevo la línea de ayudas CIBERREG para impulsar las inversiones en ciberseguridad en el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma.

Esta línea de subvenciones, de hasta 20.000 euros por empresa, cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

La convocatoria se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), contempla un presupuesto de 150.000 euros y estará abierta hasta el 8 de mayo a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

Está dirigida a empresas y autónomos del sector industrial y servicios auxiliares a la industria que hayan realizado inversiones en ciberseguridad a partir del 1 de enero de 2025.

Forma parte del proyecto impulsado por SODERCAN para la puesta en marcha del Centro de Ciberseguridad de Cantabria, en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria y de la iniciativa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado con Fondos Next Generation-EU.

En nota de prensa, el consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha explicado que esta línea de ayudas pretende reforzar las inversiones en ciberseguridad del tejido empresarial de Cantabria, como palanca tecnológica y como instrumento habilitador, que garanticen la transformación tecnológica del entorno industrial, la atracción de actividad económica de alto valor añadido y, en definitiva, la mejora de la productividad empresarial.

Arasti ha destacado que la ciberseguridad se ha convertido en un "aspecto clave" para la competitividad de las empresas. "La amenaza de ciberataques y vulnerabilidades es cada vez mayor. Por eso, es de vital importancia para las organizaciones contar con las medidas de protección oportunas, que permitan proteger los sistemas informáticos, la información, los activos y la infraestructura", ha indicado.

DESTINATARIOS

Las ayudas están dirigidas tanto a empresas como a autónomos del sector industrial manufacturero o de servicios de apoyo a la industria, lo que abarca un amplio abanico de sectores de actividad y una gran heterogeneidad de posibles beneficiarios, desde microempresas y autónomos hasta grandes empresas.

Serán susceptibles de ayuda las asistencias técnicas o servicios contratados tales como consultoría/ingeniería/auditoría y primeras certificaciones; así como los costes de formación, hardware y software.

En todo caso, todos los conceptos deberán estar facturados, pagados y ejecutados íntegramente en el momento de la presentación de la solicitud.

Mientras que los proyectos deben tener un presupuesto elegible superior a 3.000 euros. Así, la intensidad de la subvención será de hasta el 50% de los gastos elegibles, con una ayuda máxima de 20.000 euros por solicitante y un máximo de una solicitud por persona interesada.

Los proyectos para cuya ejecución se solicite ayuda deben incrementar el nivel de ciberseguridad empresarial y reducir el riesgo y vulnerabilidad ante ataques.

Así, abarca la integración de los sistemas de protección ante ciberataques para entornos IT/OT, el diseño de arquitecturas seguras, auditorías y simulación de ataques externos, la evaluación de la ciberseguridad de dispositivos electrónicos, la formación de la plantilla de la empresa en el ámbito de ciberseguridad o diagnósticos de situación previa en materia de ciberseguridad.

También la elaboración de planes de acción para la mejora de la ciberseguridad, análisis de riesgo y vulnerabilidad, inventario de elementos críticos, adopción de buenas prácticas, adaptación al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad o la protección de información estratégica o sensible como puedan ser la propiedad intelectual o industrial.

La iniciativa RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica) articula diversos proyectos regionales orientados a la transformación y especialización digital, asegurando la coordinación, la colaboración y la complementariedad.

Se enmarca en la Agenda España Digital 2026 y constituye una política pública de inversión territorial en materia de digitalización que cuenta con las Comunidades Autónomas, para impulsar proyectos de especialización tecnológica de carácter transregional, y con claros efectos multiplicadores en los impactos esperados.