Sodercan impulsa el desarrollo del talento femenino desde las vocaciones STEAM hasta el liderazgo empresarial

Mujeres que participan en la estrategia para el desarrollo del talento femenino por parte de SODERCAN - GOBIERNO - SODERCAN

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, refuerza su compromiso con el impulso del talento femenino mediante una estrategia integral de largo recorrido que abarca desde el fomento de las vocaciones STEAM entre niñas y jóvenes hasta el liderazgo empresarial.

Una línea de trabajo que conecta "educación, emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial" con el objetivo de "eliminar barreras, generar referentes y facilitar que más mujeres puedan desarrollar plenamente su potencial profesional y empresarial", según destaca la entidad (www.Sodercan.es), adscrita a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno regional.

Dentro de esta estrategia se enmarca la colaboración con la Asociación Mujer y Talento para el desarrollo del programa STEAM Cantabria, una iniciativa destinada a despertar vocaciones vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas y a contribuir a reducir la brecha de género existente en estos ámbitos profesionales.

La actuación responde a una visión que entiende la igualdad de oportunidades no solo como un objetivo social, sino también como un factor clave para el desarrollo económico, la competitividad y la capacidad innovadora de Cantabria.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha destacado que la economía regional necesita aprovechar todo su potencial humano para afrontar los retos asociados a la transformación industrial, tecnológica y sostenible.

"Cantabria necesita incorporar más talento femenino a sectores que serán determinantes para nuestro futuro. Fomentar las vocaciones STEAM entre las jóvenes no es solo una cuestión de igualdad, sino una inversión en innovación, competitividad y desarrollo económico".

Asimismo, ha subrayado la importancia de ofrecer referentes cercanos a las nuevas generaciones para ampliar sus expectativas académicas y profesionales: "Mostrar ejemplos reales de mujeres que lideran proyectos empresariales, tecnológicos o científicos contribuye a ampliar horizontes y a generar nuevas oportunidades".

STEAM CANTABRIA: SEMBRAR HOY EL TALENTO DEL MAÑANA.

A través de su colaboración con la Asociación Mujer y Talento, SODERCAN participa en el programa STEAM Cantabria, anteriormente STEM Talent Girl Cantabria, una iniciativa de mentorización orientada al desarrollo del talento STEAM y al fomento combinado de las vocaciones científico-tecnológicas y artísticas entre las jóvenes.

Durante 2026 se han desarrollado diversas actividades dirigidas a estudiantes, entre ellas encuentros con profesionales de referencia, sesiones de mentoría y talleres especializados en materias como programación, ciberseguridad, robótica, creatividad, comunicación o liderazgo, contribuyendo a acercar estas disciplinas a las nuevas generaciones y a visibilizar modelos profesionales de éxito.

Esta actuación constituye la primera etapa de una estrategia que busca ampliar la presencia femenina en ámbitos especialmente vinculados a la innovación, la tecnología y la industria, donde sigue existiendo una representación menor de mujeres.

UNA ESTRATEGIA INTEGRAL.

Más allá del impulso de las vocaciones científicas y tecnológicas, SODERCAN desarrolla diferentes líneas de actuación dirigidas a favorecer la creación, consolidación y crecimiento de proyectos empresariales liderados por mujeres.

Entre ellas destaca el Programa Mujeres Emprendedoras, desarrollado junto con las Cámaras de Comercio de Cantabria y Torrelavega para fomentar el autoempleo y la actividad empresarial femenina, o la colaboración con la Asociación de Mujeres Empresarias (ADMEC).

Asimismo, SODERCAN ha impulsado el Laboratorio FEMINA Cantabria: Mujer Emprendedora, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de mujeres con proyectos empresariales mediante formación especializada y asesoramiento individualizado, así como el reconocimiento del talento femenino a través de premios a iniciativas innovadoras.

La sociedad pública participa también, junto a la Dirección General de Innovación, en el proyecto europeo GRANDIS, cuyo objetivo es aprovechar el potencial empresarial de las mujeres para impulsar la doble transición digital y sostenible y mejorar las políticas públicas de apoyo empresarial desde una perspectiva de género.

Además, SODERCAN incorpora criterios relacionados con la igualdad de oportunidades en distintas convocatorias de ayudas empresariales y contempla actuaciones específicas para favorecer la participación de las mujeres en los procesos de internacionalización empresarial dentro del Plan de Internacionalización 2025-2028.