SODERCAN impulsa un programa integral de capacitación en Compra Pública de Innovación para startups de Cantabria

Jornada informativa de presentación del nuevo Programa de Capacitación en Compra Pública de Innovación (CPI) de SODERCAN - SODERCAN
SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, ha presentado este viernes en una jornada informativa un nuevo Programa de Capacitación en Compra Pública de Innovación (CPI), una iniciativa dirigida a startups, empresas innovadoras y centros tecnológicos de la región con el objetivo de mejorar su preparación para acceder a oportunidades de contratación pública vinculadas a la innovación.
Durante la cita, inaugurada por el director general de Innovación, Javier Puente, se ha dado a conocer el contenido y alcance de esta formación especializada que se desarrollará durante los meses de mayo y junio, dentro del proyecto TECHFABLAB, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU, con el apoyo técnico de Science & Innovation Link Office (SILO).
El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 4 de mayo y la tramitación deberá realizarse de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.
La Compra Pública de Innovación es un instrumento estratégico que permite a las administraciones públicas utilizar su poder de compra para impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras, favoreciendo la colaboración entre el sector público y el tejido empresarial, ha explicado SODERCAN en nota de prensa.
Así, desde el punto de vista de las empresas, especialmente pymes y startups tecnológicas, la CPI representa "una oportunidad clave" para validar soluciones, obtener primeras referencias, diversificar actividad y acceder a nuevos mercados, si bien exige conocimientos y capacidades específicas.
En este contexto, SODERCAN ha diseñado un programa formativo con un enfoque práctico, orientado a dotar a las empresas participantes de un método aplicable para identificar y trabajar oportunidades reales de CPI, comprender los distintos procedimientos y preparar propuestas competitivas.
FORMACIÓN PRÁCTICA Y MENTORIZACIÓN INDIVIDUAL
El programa combina dos sesiones presenciales de formación grupal, con una duración total de 8 horas, y un servicio de mentorización individualizada de hasta dos horas por empresa.
A lo largo de las sesiones, las entidades participantes trabajarán sobre casos prácticos y simulaciones reales de licitaciones, abordando aspectos como la identificación de necesidades públicas, la viabilidad técnica, los riesgos, la estrategia de alianzas o la preparación de la documentación necesaria.
La fase de mentorización permitirá avanzar de forma personalizada en oportunidades concretas de cada empresa, definiendo estrategias de acceso, posibles colaboraciones y planes de acción para participar en procesos de CPI con mayores garantías de éxito.
El programa está dirigido a empresas innovadoras y personas trabajadoras autónomas con actividad a partir de enero de 2018, así como centros tecnológicos y de investigación con actividad en Cantabria, con especial atención a aquellas vinculadas a sectores de media y alta tecnología, TIC o a los ecosistemas prioritarios de especialización inteligente de la región.
Se ofertan 10 plazas, con un máximo de dos personas por empresa, y la selección se realizará por orden de presentación de solicitudes, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.
Con este programa, SODERCAN refuerza su apoyo al ecosistema emprendedor e innovador de Cantabria y apuesta por mejorar la competitividad de las empresas regionales en un ámbito estratégico como la contratación pública innovadora, cuya relevancia y volumen de oportunidades seguirá creciendo en los próximos años.
JORNADA INFORMATIVA
Bajo el título 'Compra Pública de Innovación: el acelerador estratégico para la startup cántabra', la sesión ha tenido lugar en la sala multiusos del Edificio Bisalia, en el PCTCAN, y ha abordado de forma práctica cómo la administración pública puede convertirse en cliente, socio tecnológico y palanca de crecimiento para las empresas innovadoras.
Durante la jornada se ha puesto de relieve que la Compra Pública de Innovación sigue siendo una vía poco conocida para muchas startups y pymes tecnológicas, pese a su potencial para validar tecnología en entorno real, mejorar el posicionamiento competitivo y acceder a contratos públicos innovadores.
Además, durante el evento se ha presentado el mapa de próximas licitaciones y oportunidades de Compra Pública de Innovación previstas para el periodo 2026-2027, que permitirá a las empresas asistentes identificar proyectos concretos y planificar su estrategia de acceso al mercado público, ha detallado SODERCAN.