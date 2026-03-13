Archivo - SODERCAN impulsa seis proyectos de I+D de economía circular con más de 176.000 euros - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Innovación, ha impulsado seis proyectos de I+D de economía circular con ayudas por valor de 176.570 euros en la convocatoria de 2025.

Estos proyectos, promovidos por Siali Technologies, Global Special Steel Products, SOINCON (Soluciones Industriales de Conectividad, Sitelec, CITICAN (Fundación Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria) y Manufacturas Deportivas Santander, suman una inversión de 659.000 euros.

Esta convocatoria busca reducir la generación de residuos a través de su reutilización, de la búsqueda de nuevas aplicaciones en la cadena productiva o la reducción en el consumo energético entre otras, todo ello enfocado a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y favorecer un modelo de crecimiento sostenible.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, explica que esta línea de ayudas responde a la importancia de impulsar la I+D en la industria para optimizar los procesos productivos y contribuir a la generación de conocimiento y desarrollo de tecnologías que favorezcan la transición desde un modelo productivo lineal a un modelo regenerativo que prolongue el valor y la utilidad de los recursos y productos y limite el uso de las materias primas y energías.

De los seis proyectos subvencionados, uno es de investigación y el resto de desarrollo experimental. Para su valoración se tienen en cuenta criterios como la calidad científico-técnica del proyecto, su potencial innovador y a nivel de implantación en el mercado y el impacto ambiental de la solución propuesta.

PROYECTOS Y EMPRESAS PROMOTORAS

Los proyectos aprobados en esta convocatoria de concurrencia competitiva son: Siali Technologies: Inteligencia Artificial aplicada al Ciclo del Agua (Zolara); Global Special Steel Products: Valorización del residuo de jabón de trefilado como combustible alternativo en industrias energéticamente intensivas (VALJACOM); y SOINCON: Planificación Industrial Circular: Aplicación de IA para la reducción de mermas, indisponibilidades y sobreconsumo.

También, SITELEC: Investigación de tren modular de desmontaje móvil y circular de módulos solares fotovoltaicos (REMOD CANT); CITICAN: Estudio de vida útil de la anchoa en semiconserva y desarrollo de tecnologías para extenderla en la industria conservera; y Manufacturas Deportivas Santander: Investigación asociada a estrategias de valorización de madera técnica (WOODREV).

ECONOMÍA CIRCULAR

La convocatoria establece que podrán ser susceptibles de apoyo aquellos proyectos que contribuyan a la prevención o reducción de residuos, generen nuevas aplicaciones para materiales o residuos, favorezcan la eficiencia energética, prolonguen la vida útil de los materiales y/o productos, o desarrollen nuevas tecnologías o procesos encaminados a la valorización de residuos.

Los proyectos deben ser de investigación industrial o desarrollo experimental, de carácter individual, y estar alineados con la estrategia regional para la prevención y reutilización de residuos.

La convocatoria establece un presupuesto subvencionable mínimo de 30.000 euros, con un máximo de 50.000 euros de ayuda por proyecto, un único proyecto por empresa y un plazo de ejecución de entre 6 y 12 meses desde el inicio del mismo.

La intensidad de la ayuda varía en función del tamaño de la empresa y de la tipología del proyecto. Así, la pequeña empresa puede alcanzar hasta el 70% en proyectos de investigación industrial y hasta el 45% en proyectos de desarrollo experimental; la mediana empresa puede optar a ayudas de hasta el 60% y 35% respectivamente; y la gran empresa hasta el 50% y 25% como máximo.