SODERCAN lanza un programa de formación y planes de acción en IA para empresas exportadoras

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (http://www.sodercan.com/), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha diseñado un Programa de Formación y Acompañamiento en Inteligencia Artificial aplicada a la empresa exportadora, con el objetivo de ayudar a pymes cántabras a identificar oportunidades de automatización y expansión internacional mediante el uso de herramientas accesibles de IA.

El programa arrancará la próxima semana con una jornada de formación de cinco horas que se celebrará el día 28 en el Centro de Ciberseguridad de Cantabria, ubicado en la Torre Xtela del Parque Científico y Tecnológico de Santander, de 9 a 14.30 horas, con aforo completo.

Se trata de una sesión práctica en la que los participantes aprenderán qué es y qué no es la IA, y cómo aplicarla a áreas clave del negocio (ventas, marketing, RRHH, finanzas, logística); automatización comercial e internacionalización; captación de leads internacionales y scraping ético con IA; GEO (Generative Engine Optimization), cómo aparecer en respuestas de ChatGPT, Gemini o Perplexity; privacidad, riesgos y ética en el uso empresarial de la IA; y un laboratorio práctico y un caso real de una empresa cántabra.

PLAN DE ACCIÓN PERSONALIZADO

Esta jornada dará paso a una segunda fase en la que diez empresas podrán optar a un acompañamiento individual para diseñar e implementar un caso de uso real de IA en su negocio.

Se trata de un plan de acción personalizado, con una duración de cinco horas por empresa, que incluye un diagnóstico inicial y selección del proceso a automatizar; un diseño del flujo de trabajo con IA; implementación guiada del piloto; y validación, formación interna y escalado.

Esta acción se desarrolla en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, se enmarca en las actividades organizadas por SODERCAN dentro de la red Enterprise Europe Network-EEN, y forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y del I Plan de Internacionalización 2025-2028 del Gobierno de Cantabria, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.