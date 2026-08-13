SODERCAN moviliza al tejido industrial cántabro ante la participación de España en Hannover Messe 2027

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SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN), en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, celebrará el próximo 26 de agosto una jornada virtual dirigida a empresas cántabras interesadas en participar en Hannover Messe, la principal feria industrial y tecnológica del mundo, que se celebrará del 5 al 8 de abril de 2027 en la ciudad alemana.

La iniciativa se enmarca en los trabajos preparatorios que están desarrollando el Ministerio de Industria y Turismo, ICEX y las comunidades autónomas para maximizar la presencia de empresas españolas en Hannover Messe 2027, una edición especialmente estratégica en la que España ejercerá como País Invitado de Honor.

En este contexto, los territorios y sus ecosistemas industriales están llamados a desempeñar un papel clave en la proyección internacional de la industria española, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Con este objetivo, SODERCAN (https://www.sodercan.es/) quiere identificar el interés del tejido empresarial cántabro y facilitar su participación en uno de los principales escaparates internacionales de la industria avanzada y las tecnologías de vanguardia.

Con más de 4.000 empresas expositoras, 130.000 visitantes de más de 150 países y 300 delegaciones institucionales, HM27 se articula en torno a los grandes ejes de la transformación industrial -digitalización e inteligencia artificial, automatización y fabricación inteligente, y energía y sostenibilidad-.

La sesión informativa se desarrollará en formato online entre las 10.00 y las 10.45 horas y contará con la participación de responsables de ICEX, que explicarán las condiciones y modalidades de participación como expositores dentro del Pabellón España.

UN ESPACIO INSTITUCIONAL EN LA FERIA

Uno de los principales atractivos de la edición de 2027 es que España será el País Invitado de Honor (Partner Country), una circunstancia que permitirá a las empresas participantes reforzar su proyección internacional, ganar visibilidad y acceder a nuevas oportunidades de cooperación empresarial y networking.

Además, SODERCAN y la Consejería de Industria están analizando la posibilidad de contar con un espacio institucional en la feria para reforzar la presencia de Cantabria y apoyar a las empresas de la región que participen como expositoras.

Esta decisión estará vinculada al interés empresarial detectado durante las acciones de difusión y captación.

La jornada está especialmente dirigida a empresas vinculadas a ámbitos como la digitalización industrial, la automatización y fabricación inteligente, la robótica, la energía, el hidrógeno, la descarbonización, los componentes industriales, la subcontratación, la industria auxiliar y el emprendimiento e innovación industrial.

Hannover Messe constituye uno de los principales escaparates internacionales para la industria avanzada y las tecnologías de vanguardia, reuniendo cada año a compañías, centros tecnológicos, instituciones y profesionales de todo el mundo.

La participación en este evento permite generar contactos comerciales, identificar oportunidades de negocio y conocer las últimas tendencias del sector.

Las empresas que participen en la feria también podrán acceder a las actividades de networking internacional y reuniones bilaterales (B2B) organizadas a través de la Enterprise Europe Network (EEN), orientadas a facilitar la búsqueda de socios comerciales, tecnológicos y de innovación en mercados internacionales.

La jornada informativa forma parte de las actuaciones previstas en el I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028 para impulsar la presencia de las empresas cántabras en mercados exteriores y promover su competitividad internacional.

Asimismo, se enmarca en las actividades que desarrolla SODERCAN como socio del consorcio Enterprise Europe Network (EEN) Galactea Plus.

Las empresas interesadas en asistir a la sesión deberán formalizar previamente su inscripción en el formulario habilitado en la web de SODERCAN y en el portal del Plan de Internacionalización de Cantabria www.planinternacionalcantabria.es.