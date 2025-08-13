SODERCAN ofrece a CINCO startups cántabras participar en Valencia Digital Summit el 22 y 23 de octubre

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (https://www.sodercan.es/), ofrece a cinco startups de la región la posibilidad de participar en la feria de innovación y emprendimiento Valencia Digital Summit, evento tecnológico de referencia en Europa que reúne a empresas, corporaciones e inversores y que se celebrará el 22 y 23 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La empresa pública de la Consejería de Industria, Empleo e Innovación ha lanzado una convocatoria específica dirigida a empresas innovadoras de base tecnológica, con inicio de actividad a partir de enero de 2017, interesadas en participar en este evento con SODERCAN en un stand agrupado junto al resto de entidades que conforman el proyecto TECH FABLAB, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

El Gobierno de Cantabria participa en este proyecto del programa Retech centrado en la creación de redes de emprendimiento digital junto a otras cinco comunidades autónomas: Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja - coordinadora-.

La feria Valencia Digital Summit sitúa a la Ciudad de las Artes y las Ciencias como epicentro de la innovación que pone en contacto a startups, inversores de primer nivel y corporaciones en un entorno diseñado para facilitar la creación de oportunidades de negocio y el escalado de empresas, así como fortalecer el ecosistema digital europeo, promoviendo la colaboración entre actores clave y del sector y fomentando el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto global.

El máximo de empresas participantes será de cinco y la adjudicación de plazas se realizará por prelación temporal según la fecha de envío de la solicitud a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN. El plazo para hacerlo estará abierto desde hoy hasta el 12 de septiembre.

El consejero de Industria e Innovación, Eduardo Arasti, ha explicado que, a través de esta acción, las startups cántabras tendrán la posibilidad de acompañar a SODERCAN en un stand que les permitirá la presentación de sus servicios o productos a los actores relevantes del ecosistema emprendedor, facilitando el networking con inversores y corporaciones.

Además, les proporcionará visibilidad para ayudarles a generar oportunidades de negocio y de innovación y establecer relaciones para impulsar sus proyectos y que permitan materializar acuerdos de colaboración y generar valor.

Además de la presencia en el stand agrupado de Cantabria, las empresas que participen podrán optar a ayudas de hasta 1.400 euros para cubrir los gastos correspondientes a entrada, transporte público y alojamiento a través de la convocatoria de subvenciones que SODERCAN publicará en septiembre para impulsar la asistencia de las empresas de Cantabria a eventos de emprendimiento innovador de carácter internacional, también en el marco del proyecto TECH FABLAB.

REQUISITOS

Las empresas interesadas en participar en el Valencia Digital Summit deben ser nuevas empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS), incluyendo autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño, que estén válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud y tengan domicilio social, fiscal y centro de trabajo en Cantabria.

Además, deben cumplir al menos dos de los siguientes requisitos: que su actividad se encuentre enmarcada en los ecosistemas prioritarios RIS3 Cantabria; que se desarrolle en los sectores de media y alta tecnología y TIC; que haya sido beneficiaria de ayudas, financiación o asesoramiento de alguno de los programas de SODERCAN --EIBTS, Start up capital, I+D--; que haya recibido premios o reconocimientos como empresa innovadora; que sea certificada por Enisa como empresa emergente; que acredite el desarrollo o utilización de patentes o modelos de utilidad y que sus gastos de I+D+i sean superiores al 15% respecto de los gastos totales.