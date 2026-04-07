SODERCAN organiza una jornada para informar a las empresas sobre los Certificados de Ahorro Energético

Cartel jornada sobre CAE. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN, https://www.sodercan.es/), en colaboración con la Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria y en el marco de la Enterprise Europe Network (EEN), celebrará este 8 de abril la jornada 'Instrumentos para la Descarbonización y Transición Energética', dirigida a empresas interesadas en mejorar su eficiencia energética y avanzar en sus procesos de descarbonización.

El objetivo principal de la jornada es dar a conocer el funcionamiento del mercado de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), un instrumento clave que permite a las empresas monetizar los ahorros energéticos obtenidos y recuperar parte de las inversiones realizadas en eficiencia energética.

Durante la jornada, que tendrá lugar en el salón de actos del PCTCAN, en Santander, de 9 a 11.30 horas, se abordará el funcionamiento del sistema CAE, su marco regulatorio y las oportunidades que ofrece a las empresas, de la mano de expertos de la administración y del sector privado.

Asimismo, se analizarán otros instrumentos complementarios, como los créditos tecnológicos, vinculados a la adopción de tecnologías limpias y a la mejora de la eficiencia energética en los procesos productivos.

El programa contará con la participación de representantes de los principales agentes del ecosistema CAE, así como con el testimonio de una empresa cántabra que compartirá su experiencia práctica en la aplicación de estos mecanismos.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha destacado que los CAE representan "una oportunidad real para que las empresas mejoren su competitividad a través de la eficiencia energética, reduciendo costes y avanzando en sostenibilidad".

Asimismo, ha subrayado que, con esta iniciativa, el Gobierno refuerza su compromiso con la transición energética del tejido empresarial cántabro, promoviendo el acceso a herramientas que faciliten la inversión en eficiencia energética y contribuyan a una economía más sostenible y competitiva.

PROGRAMA DE LA JORNADA

La jornada comenzará a las 9.00 horas con la bienvenida institucional a cargo del consejero de Industria y, a continuación, se presentará el funcionamiento del sistema CAE y del mercado, en una sesión técnica en la que intervendrán representantes de la Dirección General de Industria y expertos del sector.

Posteriormente, se celebrará una mesa redonda con la participación de entidades certificadoras, empresas energéticas y representantes de la administración, en la que se analizará el papel de los distintos agentes implicados en el desarrollo de este mercado.

El programa incluye también un bloque específico sobre instrumentos adicionales de eficiencia energética, centrado en los créditos tecnológicos, así como una sesión final dedicada a las oportunidades que ofrece la Enterprise Europe Network en el ámbito de la sostenibilidad.

La jornada concluirá con una ronda de preguntas para resolver dudas de las empresas asistentes.

La participación en esta jornada es gratuita, previa inscripción en la web de SODERCAN, y está dirigida a empresas de cualquier tamaño y sector interesadas en mejorar su eficiencia energética, reducir costes y avanzar en sus objetivos de sostenibilidad.