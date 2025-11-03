Sodercan organiza una jornada sobre el nuevo escenario comercial y regulatorio de EEUU

Cartel de la jornada informativa sobre el nuevo escenario comercial y regulatorio de EEUU - SODERCAN

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (http://www.sodercan.com/), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha organizado para este viernes, 7 de noviembre, una jornada para analizar con las empresas exportadoras cántabras el nuevo escenario comercial y regulatorio de Estados Unidos.

La cita, titulada 'Nuevo escenario comercial y regulatorio de Estados Unidos en el contexto actual: FDA, aduanas, impuestos y oportunidades en el mercado', se celebrará en formato híbrido desde la Torre Xtela del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), de 10.30 a 13.00 horas, ha informado Sodercan.

El objetivo del encuentro es informar a las empresas cántabras sobre los nuevos desafíos regulatorios y arancelarios que afrontan actualmente las exportaciones españolas a Estados Unidos.

En los últimos meses, el mercado norteamericano ha reforzado su marco normativo con nuevas leyes de trazabilidad alimentaria, controles más estrictos de la FDA, cambios en aduanas y nuevas obligaciones fiscales que están impactando de forma directa en los sectores exportadores.

A ello se suma el nuevo acuerdo arancelario EEUU-UE, que redefine las condiciones de acceso a sectores estratégicos como alimentación, suplementos dietéticos, cosmética, farmacéuticos, automoción, equipos industriales y materiales de construcción.

La jornada contará con la participación de Tania Martínez, CEO de Demos Global Group y Trainer of Trainers para la Food Safety Preventive Controls Alliance (FDA-FSPCA), que abordará los cambios regulatorios más relevantes para las empresas exportadoras.

También intervendrán la directora del Área de Internalización de Sodercan, Raquel Manzanares; el director territorial de Comercio, Manuel Blanco, que presentará el Plan ICEX de alto impacto en competitividad (Plan 500), y el subdirector general de Política Comercial y Seguridad Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Borja García.

La sesión incluirá un bloque práctico sobre cumplimiento aduanero (CTPAT y FPN), nuevos requisitos de la FDA para alimentos, cosméticos y fármacos, y las novedades fiscales del acuerdo arancelario con EE.UU., así como un espacio final de consultas.

La inscripción es gratuita y puede realizarse de forma presencial u online a través del formulario disponible en la web de Sodercan. Aquellas personas que deseen más información pueden solicitarla escribiendo al correo electrónico internacional@sodercan.es.

Esta acción se desarrolla en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones y la Cámara de Comercio y se enmarca en el I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025- 2028, cuyo objetivo es mejorar e intensificar la presencia de los sectores productivos de la región en los mercados exteriores y aumentar el número de empresas exportadoras cántabras.

PLAN DE CONTINGENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

La Consejería de Industria, a través de Sodercan, ha diseñado un plan de contingencia frente a la política arancelaria de Estados Unidos, dotado con 5,6 millones y dividido en varios ejes que incluyen medidas de vigilancia o ayudas económicas para las empresas afectadas.

Este plan, avalado por el comité de coordinación del Plan de Internacionalización, compuesto por la Cámara de Comercio, la Dirección Territorial del ICEX, CEOE-Cepyme y Sodercan, pretende ser un instrumento de apoyo en la búsqueda de nuevos mercados ante la situación de incertidumbre existente a nivel global.

Entre otras acciones, se ha puesto en marcha un servicio de asistencia inmediata y resolución de consultas a través de la web de Sodercan, que ofrece orientación personalizada sobre cómo se aplican las nuevas normativas arancelarias y cómo pueden afectar a los productos y mercados.