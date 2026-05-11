SODERCAN organiza una jornada sobre oportunidades del programa Horizonte Europa para empresas y centros de I+D

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SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), adscrita a la Consejería de Industria, organiza el 3 de junio la jornada 'Horizonte Europa. Clúster 4 y 5', un encuentro dirigido a empresas, universidades, centros tecnológicos y organismos de investigación de la región interesados en participar en proyectos europeos de I+D+i.

La jornada, de acceso es gratuito con inscripción previa, se celebrará en la sala multiusos del Edificio Bisalia, en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), de 9.30 a 13.00 horas, y contará con la participación de representantes nacionales del CDTI responsables de los clústeres 4 y 5 del programa Horizonte Europa, centrados en ámbitos estratégicos como la industria, el espacio y la energía.

El objetivo del encuentro es acercar el programa Horizonte Europa a las entidades cántabras, dar a conocer sus principales oportunidades de financiación y fomentar la participación regional en proyectos europeos, contribuyendo así a la internacionalización de la I+D y al fortalecimiento del ecosistema innovador de Cantabria, ha informado SODERCAN.

Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, dotado con un presupuesto de 95.517 millones de euros, y que se estructura en tres grandes pilares: Ciencia Excelente, Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea, y Europa Innovadora.

La jornada se centra en el Pilar 2, concretamente en los clústeres 4 y 5, vinculados a ámbitos estratégicos como la industria, la fabricación avanzada, los materiales, las materias primas, el espacio y la energía.

Durante el encuentro se abordarán también las oportunidades asociadas al Clean Industrial Deal, centrado en la descarbonización de la industria y la energía, así como iniciativas europeas como la New European Bauhaus y la Misión de Ciudades.

APOYO DE SODERCAN A LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS

La jornada se enmarca en el trabajo que desarrolla SODERCAN para impulsar la participación de entidades cántabras en programas europeos, tanto a través de la Enterprise Europe Network (EEN) como del convenio de colaboración que mantiene con el CDTI, y del programa ASFITEC.

Estas herramientas permiten ofrecer información, asesoramiento y acompañamiento a las empresas y organismos de investigación interesados en presentarse a convocatorias europeas.

El programa incluye una bienvenida institucional a cargo del consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, así como una presentación de los instrumentos de apoyo a la internacionalización de la I+D por parte de la directora de Prospección de Nuevos Mercados e Internacionalización de SODERCAN, Raquel Manzanares.

A lo largo de la mañana se desarrollarán ponencias técnicas sobre los clústeres 4 y 5, impartidas por representantes nacionales del CDTI, y se presentarán casos de éxito de participación en proyectos europeos, de la mano de la empresa cántabra Acorde Technologies y el Centro Tecnológico CTC.

La jornada finalizará con una ronda de preguntas y la posibilidad de mantener reuniones individuales one-to-one con los ponentes, orientadas a analizar ideas de proyectos y resolver dudas específicas.