SODERCAN y la UC renuevan el convenio para impulsar las prácticas de universitarios en empresas de reciente creación

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), y la Universidad de Cantabria (UC) han firmado un nuevo convenio de colaboración para incentivar la formación práctica de los universitarios y mejorar sus posibilidades de inserción profesional en las empresas de Cantabria a través de prácticas remuneradas en empresas del programa 'Emprecan Plus' de SODERCAN.

Este convenio permitirá facilitar el contacto inicial de los estudiantes de la Universidad de Cantabria con el mundo de la empresa, y paralelamente, la incorporación de personal de alta cualificación en empresas de reciente creación.

Así lo han señalado el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, y el vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la UC, Iñigo Casafont, tras la firma de este convenio por el cual el COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) se encargará de la gestión necesaria para la formalización de las prácticas, correspondiendo la selección de los estudiantes que las van a realizar a las propias empresas.

SODERCAN y la UC renuevan de esta forma una colaboración a la que la empresa pública destinará hasta finales de 2026 una dotación de algo más de 40.000 euros para sufragar las becas -por importe de 450 euros al mes- y el pago de la Seguridad Social.

Los estudiantes deberán estar matriculados en la titulación universitaria a la que se vinculan las competencias básicas, genéricas y/o específicas a adquirir en la realización de la práctica; tener superado el 50% de los créditos de un plan de estudios de Grado, en el caso de prácticas extracurriculares; y/o estar matriculado en un Máster Oficial o Título Propio con posibilidad de realizar prácticas; y/o estar matriculado en la asignatura vinculada según el plan de estudios, en el caso de prácticas curriculares; y no haber superado el 100% de los créditos.

Las empresas solicitantes podrán disponer de un máximo de dos estudiantes de prácticas, con una duración de hasta seis meses cada una.

Podrán acoger estudiantes todas las empresas que formen parte del programa EMPRECAN Plus de SODERCAN siempre que acrediten los medios y estructura adecuados para el desarrollo de la formación práctica de los candidatos y presenten un plan de formación práctica a realizar por el estudiante con designación de tutor responsable del mismo.