Sofocado un incendio en un vehículo aparcado en Bezana - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Santander han extinguido en la mañana de este sábado un incendio en un vehículo aparcado en Santa Cruz de Bezana.

Los efectivos santanderinos han desplazado un camión autotanque para sofocar las llamas a requerimiento del Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria, han informado en su red social 'X'.

Por su parte, bomberos del Gobierno autonómico del parque de Reinosa han saneado el tejado de un edificio de la calle Mayor de la capital campurriana tras la caída de varias tejas a la vía pública.

Así, han eliminado el riesgo de nuevas caídas y han garantizado la seguridad en la zona.

Además, efectivos del parque de Tama han remolcado un vehículo de un talud inestable donde ha quedado tras salirse de la vía en Cillorigo de Liébana.