Solanas y López unen sus candidaturas a las primarias de Cs Cantabria

Publicado 07/01/2019 17:27:02 CET

SANTANDER, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente del PP y actual militante de Ciudadanos Cantabria Joaquín Solanas y el exsecretario de Organización de este partido en la región José López han decidido unir sus candidaturas a las primarias que la formación celebrará para elegir al candidato a la Presidencia de la Comunidad de cara a las elecciones del próximo mes de mayo, lista que encabezará el que fuera 'número dos' de Cs al ser una persona "idónea" para entrar a formar parte del futuro Gobierno.

Así lo han explicado ambos este lunes en una rueda de prensa conjunta en la que han informado de la fusión de sus respectivos equipos de cara al proceso interno al que también podría concurrir el actual portavoz naranja en Cantabria y parlamentario nacional, Félix Álvarez 'Felisuco', del que Solanas se ha limitado a opinar que está haciendo "muy buena labor como diputado".

Con estas palabras, ha defendido que López es la persona "idónea" desde el punto de vista profesional, dada su formación y trayectoria (es abogado), y si se atiende también a su labor en el partido, al que está vinculado desde 2016 y en el que fue, durante año y medio, responsable de Organización. Cargo del que dimitió el pasado mes de septiembre alegando razones laborales aunque coincidió en el tiempo con la crisis abierta en el seno del partido a raíz del posible fichaje de la exalcadlesa de Torrelavega y exsocialista Blanca Rosa Gómez Morante.

Además, Solanas -que fue director general de Cultura con el anterior Gobierno del PP- ha apostado por dar "salida" al "talento" que a su juicio hay en Cs, un partido que "no necesita grandes fichajes", política esta última -ha admitido- que "puede funcionar en algún momento".

Sin embargo, frente a ello, tanto él como López -que se han unido por la "presión" de sus respectivos apoyos para concurrir juntos a unas primarias que aún no tienen fecha de celebración- buscan visibilizar y dar voz al "estupendo" equipo que hay en seno de la formación naranja y que no es "muy conocido" porque "no se le ha dado cancha". En este sentido, defienden como "clave" gente que da el paso de la sociedad civil a la política.

Solanas cree que el partido al que ahora pertenece -al que se afilió después de abandonar el PP y crear Lealtad Popular junto al exdiputado 'popular' Carlos Bedia, en torno al que aglutinaron a críticos con la nueva dirección encabezada por Buruaga- debe tener en cuenta la situación política actual, en Cantabria y España, a la hora de elegir a su candidato a la Presidencia autonómica, para escoger a un "buen" aspirante que consiga el número de diputados "suficiente" para ser "clave" en el próximo Gobierno.

En caso contrario, si se apuesta por un candidato "sin tirón", ha avisado de que Ciudadanos podría ser una "mera fuerza comparsa" en un Parlamento "muy fragmentado" (en la actualidad está compuesto por PRC, PP, Podemos, Cs y el parlamentario del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, que dejó la formación naranja, aunque en los próximos comicios podría irrumpir Vox, como ha sucedido en Andalucía).

Al hilo de lo anterior, Solanas ha incidido en que un candidato debe tener "prestigio", "capacidad" y "tirón", y ha remarcado la "idoneidad" de López para aparecer en el cartel electoral naranja. "Mucha gente de dentro del partido podía serlo, pero hay que dar el paso", ha comentado sobre otras posibles opciones, que por ahora desconocen si hay, y ante las que los afiliados deberán decidir, llegado el caso, entre los distintos candidatos que se presenten si son "idóneos" y "capaces" para dirigir Cantabria.

En línea con lo anterior, ha avisado de que será "muy posible" que la persona que resulte elegida en Cs puede ser "miembro de primer orden en el Gobierno de Cantabria", y ha remachado al respecto, con la vista puesta en posibles pactos con el PRC, que el partido que lidera el presidente, Miguel Ángel Revilla, no va a tener "tan buen resultado" como pronostica el regionalista y contemplan algunos sondeos.

Por su parte, López -que se considera candidato o no del 'aparato' "igual que cualquier otro candidato": "las primarias son el verdadero aparato"- ha opinado que en política "a veces se peca" de escoger a candidatos por ser "muy conocidos", y ha defendido frente a ello la necesidad de decantarse por personas "normales" que sepan "gestionar".

El exsecretario de Organización ha valorado la "generosidad" de Solanas para que encabece él la candidatura a las primarias, en el marco de un proyecto que no es "personalista" pues, ha asegurado, los dos estaban dispuestos a "ceder, el uno por el otro" para encabezar la lista.

En la decisión de que finalmente fuera López ha pesado el tiempo que lleva en el partido, que coordinó la agrupación de Santander, que participara como compromisario en la asamblea fundacional de Cs en Madrid, o su "amplia, profunda y buena relación" con afiliados del partido en Cantabria por el año y medio que fue secretario de Organización, cargo que asumió a raíz de la crisis desatada hace año y medio en el partido y a partir de la cual consiguió "multiplicar por dos o tres" el número de inscritos, hasta aproximarse a los 600.

Así, decidieron "por pura lógica" que encabezara José López la candidatura una vez fusionado su equipo con el de Solanas, al considerar que era el aspirante "perfecto". "Nuestra intención es salir a ganar", han indicado ambos, que afrontarán la campaña interna "muy ilusionados" y "con ganas de unir e integrar", para mejorar Cs y, de paso, Cantabria, que atraviesa una situación "muy complicada".