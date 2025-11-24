Solo el 4% de las agencias de viajes aprovecha plenamente la IA y aumenta su efectividad un 50%

Una de las mesas celebradas en el II Encuentro Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes - CEAV

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 46% de agencias de viajes usan herramientas de Inteligencia Artificial (IA), pero la mayoría lo hace solo de forma experimental y sin una estrategia definida. Solo el 4% aprovecha "plenamente" la IA, y estas agencias han logrado aumentar su efectividad más del 50%.

Así lo ha afirmado este lunes en Santander el socio fundador de Planilandia Agencia Creativa, Aníbal de la Fuente, para quien "la diferencia no está en usar la IA, sino en integrarla".

De la Fuente ha sido uno de los ponentes del II Encuentro Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes, organizado en la capital cántabra por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), con la Asociación de Agencias de Viajes de Cantabria (AAVOT), un foro que ha reunido a asociaciones, redes y grupos comerciales de todo el país con el objetivo de fortalecer la colaboración sectorial y avanzar en la definición de estrategias comunes ante los retos actuales y futuros del turismo.

La apertura oficial del encuentro ha corrido a cargo del presidente de CEAV, Carlos Garrido, que ha subrayado la necesidad de encontrar fórmulas que permitan seguir creciendo al sector.

Por su parte, la directora general de Turismo de Cantabria, María Saiz, ha descrito el encuentro como una "oportunidad para tender lazos" y ha valorado a las agencias de viajes como "una pieza fundamental para la calidad, la competitividad y la sostenibilidad del turismo de España".

La sesión de trabajo se ha abierto con Enrique Martínez, Head of Sales Retail de Europ Assistance, que ha analizado el papel del seguro de viaje como elemento clave en la propuesta de valor de la agencia. Ha indicado que el seguro de viaje tiene una penetración del 60% (20% comercializados a través de agencias de viajes), pero ha hecho hincapié en la necesidad de analizar si el viajero está correctamente asegurado en función de su perfil y su destino.

Posteriormente, Adolfo García, Head of Trade de Iberia, ha expuesto la relevancia estratégica de la alianza entre el turismo y la aviación para impulsar el crecimiento del sector (el 50% de las ventas de la compañía se hace a través de agencias).

García ha enumerado los principales retos a los que se enfrenta el sector, que son la escasez de profesionales, la digitalización responsable y la sostenibilidad más allá del impacto ambiental. Para afrontar este reto, García ha hecho referencia al llamado Plan de vuelo 2030, en el que la Iberia invertirá 6.000 millones de euros.

El programa ha incluido también dos mesas redondas. La primera, centrada en los nuevos métodos de pago, ha estado moderada por el presidente de AAVOT, Eduardo García, y ha contado con la participación de Rafael Murillo (Iberia Cards) y Sebastian Calò (Revolut), quienes han analizado la evolución de las soluciones de pago y su impacto en las operaciones de las agencias.

La segunda mesa ha tratado los retos del turismo social y ha estado moderada por el vicepresidente primero ejecutivo de CEAV, José Manuel Lastra. En ella han intervenido Sara Fernández (Grupo GEA), Irene Ravelo (ACAVyT) y Juan Antonio Rivadulla (AGAVI), quienes han reflexionado sobre el papel de las agencias en este ámbito y las oportunidades que presenta para el sector y la necesidad de evolución del modelo.

Todos se han mostrado de acuerdo en que la remuneración de las agencias de viajes por su comercialización es insuficiente y que debería ser acorde con el trabajo que realizan para poder ofrecer un servicio de calidad.

La sesión ha concluido con un espacio de debate y puesta en común en el que los asistentes han compartido inquietudes, experiencias y propuestas para continuar reforzando el valor de las agencias de viajes.

Para la organización de este segundo encuentro, CEAV y AAVOT han contado con la colaboración de Santander Convention Bureau, el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria, Planilandia, Iberia e Iberia Cards.