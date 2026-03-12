Solvay rechaza la petición del comité de buscar alternativas al ERE

Cartel de la concentración en Solvay - UGT

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT-FICA, CCOO y USO) ha lamentado que la dirección "no ha aceptado" sus peticiones: ni la de hacer un paréntesis en la negociación para buscar alternativas a los 77 despidos planteados en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ni el compromiso de garantizar el futuro de la planta con inversiones en las instalaciones actuales y en las nuevas líneas de producción.

Así lo han trasladado los sindicatos tras la tercera reunión de negociación del ERE celebrada este jueves, en la que han vuelto a plantear vías alternativas a los despidos e inversiones para garantizar el futuro de la actividad productiva y el empleo de fábrica de Torrelavega.

Además, han convocado para este viernes 13 de marzo una concentración de protesta en la portería de la planta, de 12.30 a 14.30 horas, para rechazar el expediente regulador y exigir un plan industrial de futuro.

El comité ha reiterado su ofrecimiento para colaborar con la empresa en la obtención de ayudas y subvenciones para acometer dichas inversiones.

"Lamentablemente, la empresa no asume los dos primeros puntos, por lo que cualquier propuesta por parte del comité sólo serviría para agravar más las consecuencias del ERE planteado", han trasladado en un comunicado los sindicatos.

El órgano sindical considera que estaría en disposición de trasladar algunas opciones a negociar para alcanzar los objetivos de ahorro pretendidos si fueran aceptadas sus propuestas de evitar los despidos y de aplicar un plan industrial con inversiones que garanticen el futuro.

"Desde este comité de empresa mantenemos la propuesta en los mismos términos y seguimos en disposición de estudiar y negociar cuantas opciones sean posibles para evitar los despidos traumáticos y garantizar el futuro de la fábrica de Solvay en Torrelavega", ha añadido.