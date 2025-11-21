El Sorteo de la Lotería Nacional de este jueves deja parte de un primer premio en Santander

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 20 de noviembre, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 97.207 y ha repartido 300.000 euros, en Santander.
En concreto, el número agraciado con el primer premio ha sido vendido en la administración número 13 de la calle Jesús de Monasterio y en el despacho receptor número 69.240, situado en Valdecilla Norte, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado recogidos por Europa Press.
Los reintegros han sido para los números 7, 0 y 1.