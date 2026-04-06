Soto de la Marina acogerá el domingo el Festival de la Huerta que combinará tradición, gastronomía y cultura

Presentación del cartel de la Feria de la Huerta de Bezana - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santa Cruz de Bezana celebrará este domingo, 12 de abril, el Festival de la Huerta, que tendrá lugar en la Plaza Multiusos de Soto de la Marina y que combinará tradición, gastronomía y cultura con un amplio programa de actividades para todos los públicos.

La consejera de Alimentación, María Jesús Susinos, y la alcaldesa, Carmen Pérez, han presentado el cartel oficial del evento y han puesto en valor su importancia para dinamizar el entorno rural y acercar el sector primario a la ciudadanía.

Así, además de subrayar que citas como esta son "fundamentales" para poner en valor el trabajo de los productores locales, fomentar el consumo de proximidad y mantener vivas las tradiciones, Susinos ha destacado que el festival "conecta a las nuevas generaciones con el origen de los alimentos y refuerza el vínculo entre el mundo rural y urbano".

Por su parte, la regidora ha enmarcado esta edición en un contexto especialmente significativo dado que este año el entorno se incorpora al Geoparque Mundial de la UNESCO Costa Quebrada.

Asimismo, ha hecho hincapié en la conexión entre el entorno natural y la tradición agrícola, y ha afirmado que la huerta del municipio "no termina en los cultivos, sino que se extiende hacia los acantilados, praderas y senderos que conforman un paisaje único donde tierra y mar cuentan millones de años de historia".

En este sentido, Pérez ha subrayado la importancia de preservar la biodiversidad local y ha incidido en que plantas como la acelga marina, el hinojo marino, la zanahoria silvestre o el diente de león son indicadores naturales de la salud del entorno, y conocerlas es "una forma de protegerlo".

En la presentación también han estado el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, así como la concejala de Comercio, Manuela Bolado.

FESTIVAL

La jornada comenzará a las 11.00 horas con la inauguración oficial y apertura del mercado agroalimentario que contará con cerca de 40 puestos con productos de km0.

A lo largo del día se sucederán diferentes propuestas como un recital de música tradicional cántabra, talleres familiares, reparto de plantones, charlas sobre plantas medicinales y exhibiciones culturales.

También, habrá dos educadoras ambientales, en el marco de la campaña Bezana Más Eco, para llevar a cabo una labor divulgativa sobre la importancia de la separación de residuos.

Entre los momentos destacados figuran la gran comida popular a las 14.00 horas y las actuaciones de danza y música durante la tarde, además de actividades infantiles y el cierre con la entrega de diplomas y sorteos de la gincana del festival.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, el Gobierno de Cantabria, el Geoparque Costa Quebrada y Ecoembes.

El Festival de la Huerta se consolida así como una cita clave en el calendario local, "promoviendo la sostenibilidad, el consumo responsable y la riqueza del entorno rural cántabro", ha destacado el Gobierno en nota de prensa.