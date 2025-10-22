STEC, ANPE y UGT cifran en un 23,9% el seguimiento de la huelga docente en las EOI y llaman a secundar la manifestación

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

STEC, ANPE y UGT, que aglutinan a 30 de los 37 delegados en la Junta de Personal Docente, han cifrado en un 23,9% el seguimiento de la huelga docente que han convocado este miércoles en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y Equipos de Orientación, y han llamado a secundar la manifestación convocada este jueves por la Junta Docente para exigir la firma del acuerdo de adecuación salarial, así como otras reivindicaciones educativas, como la bajada de ratios o la reducción de la burocracia.

Este porcentaje difiere del ofrecido por la Consejería de Educación, que lo rebaja a un 6,7%.

Estos tres sindicatos han convocado para esta semana, del 20 al 24, una huelga de profesorado escalonada por tipo de centro. Así, mientras el lunes se desarrolló en institutos y centros de FP y el martes en escuelas de artes, conservatorios, centros de profesorado y de enseñanza de personas adultas, hoy ha tenido lugar en las EOI, mañana jueves en todos los centros, y el viernes en los colegios.

Por su parte, CCOO ha convocado huelga todos los días en todas las etapas. Según la Consejería, este miércoles se han sumado a la convocatoria un total 233 huelguistas (el 2,85%), mientras que el sindicato lo eleva al 10,07% y matiza que ha tenido un desarrollo "diferente" entre los distintos lugares de trabajo, manteniendo en algunos casos cifras superiores al 30%, como en Castro Urdiales o Santander.

En otro orden, todos los sindicatos han llamado a "acudir en masa" a la manifestación que han convocado para este jueves, que tendrá lugar en Santander y que partirá a las 18.00 horas desde Numancia con destino a Puertochico "para trasladar de nuevo el malestar docente y que va a ser clave para volver a evidenciar la indignación docente".

"Desde la JPD instamos una vez más al gobierno de Cantabria a resolver el conflicto eliminando la 'cláusula Silva'", han señalado, apuntando que la Consejería de Educación tuvo el pasado jueves "en su mano desconvocar las huelgas pero prefirieron anteponer sus intereses políticos a la finalización del conflicto".