Invade con un tráiler el carril contrario y obliga a una furgoneta a retirarse al arcén en Anero

SANTANDER, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga por conducción temeraria al chófer de un trailer que invadió el carril contrario para adelantar y obligó a una furgoneta que circulaba por éste a retirarse al arcén para evitar la colisión.

Los hechos ocurrieron a mediados de junio en la carretera N-634 en Anero (Ribamontán al Monte).

Una persona aportó unas imágenes obtenidas mediante una Dash Cam (cámara de salpicadero) en las que se observaba cómo el conductor de este vehículo articulado, compuesto por cabeza tractora y semirremolque, realizaba un adelantamiento ocupando totalmente el carril destinado al sentido contrario, por el que circulaba en ese momento una furgoneta, que tuvo que desplazarse al arcén para evitar una colisión frontal, ha informado este jueves en un comunicado la Guardia Civil.

Aunque no se contaba con la placa de matrícula del vehículo articulado, las imágenes aportaron otros datos que hicieron posible averiguar la procedencia del camión y de esta forma llegar al conductor del mismo, un hombre de 59 años residente en Cantabria.

El investigado se puede enfrentar a penas de prisión de entre seis meses y dos años, privación del derecho a conducir por un periodo de entre uno y seis años y multa de 12 a 24 meses.

La Guardia Civil ha insistido en la importancia de respetar las normas de circulación, y advierte del grave riesgo que para la seguridad vial supone la comisión de este tipo de actuaciones, especialmente las cometidas por conductores de vehículos de gran tonelaje.