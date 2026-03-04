La superviviente de El Bocal está en la UCI "estable dentro de la gravedad" tras el traumatismo sufrido

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La por ahora única superviviente de la tragedia ocurrida el martes por la tarde en la zona de El Bocal de Santander permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UC) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de la ciudad, donde se encuentra "estable dentro de la gravedad", tras el traumatismo "de alta energía" que sufrió al caer a los acantilados que hay bajo la pasarela que colapsó cuando la atravesaba junto a seis personas más, que hacían una ruta por el lugar. Formaban un grupo de siete, todos ellos estudiantes del CIFP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo.

El pronóstico de esta paciente es reservado y estará condicionado por su evolución en los próximos días, han informado fuentes de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria, que han precisado que está en la UCI para vigilancia de su estado y por el tratamiento que precisa.

La joven fue rescatada y atendida en el lugar de los hechos. Después, fue evacuada a la UCI de Valdecilla, donde continúa ingresada.

También fue traslada con vida otra víctima más, que falleció sin embargo en el hospital. Además, se recuperaron los cuerpos de cuatro personas -tres mujeres y un hombre- y una más continúa desaparecida.