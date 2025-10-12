El sur de Cantabria, por debajo de los 4 grados, registra tres de las temperaturas más bajas de España

SANTANDER 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sur de Cantabria ha registrado a primera hora de este domingo tres de las diez temperaturas más bajas de España, al descender el mercurio de los termómetros por debajo de los 4 grados centígrados en la zona.

En concreto, las localidades de Cubillo de Ebro y Polientes, ambas en Valderredible, han marcado pasadas las 7.30 horas 2,8ºC y 3ºC, respectivamente, situándose como el tercer y cuarto lugar del país donde más frío ha hecho en lo que va de jornada.

Y Reinosa, con 3,5 grados marcados a las 4.50 horas, también se cuela en esta lista de mínimas nacionales en el noveno puesto, solo por delante de Villablino (León) que con 3,7ºC cierra el ránking.

La temperatura más baja se ha dado en Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada) donde se ha registrado 1,1ºC. Por contra, Adra (Almería) es donde más calor ha hecho al alcanzar los 24,3ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

A nivel autonómico, estas temperaturas mínimas contrastan con las alcanzadas en el litoral donde se han registrado valores de 17 grados, como es el caso de Castro Urdiales (17,3ºC), que ha marcado la máxima regional, y Santander (17ºC).