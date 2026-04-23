El sur de Cantabria estará este viernes en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Archivo - Dos personas se protegen de la lluvia con un paraguas, a 8 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER/MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sur de Cantabria estará este viernes, 24 de abril, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

En concreto, se espera una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad del 40-70%, entre las 16.00 y las 22.00 horas.

En la misma franja horaria estará activada la alerta por tormentas, que podrán ir acompañadas de chubascos fuertes y granizo.

SEIS CCAA EN AVISO

Lluvias, tormentas y olas pondrán este viernes en aviso a nueve comunidades autónomas (CCAA). Las máximas bajarán en la Península y en Baleares, un descenso que será notable en el sureste peninsular.

Los avisos por lluvias y tormentas se registrarán en Cantabria del Ebro; Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Ciudad Real, Guadalajara y Toledo; Cáceres; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares; y Sur, Vegas y Oeste; e Ibérica Riojana.

Badajoz estará en aviso sólo por tormentas. Además, los avisos por olas estarán en Almería; la costa del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y la del Campo de Cartagena y Mazarrón; y Alicante.

AEMET ha avanzado que la inestabilidad predominará en gran parte del interior peninsular por la llegada del aire frío en altura. Por ello, prevé abundante nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas generalizados. Durante la madrugada, espera que continúen las precipitaciones en el norte Extremadura, la Comunidad de Madrid y el oeste de Castilla-La Mancha y que se extiendan hacia la meseta norte.

En la segunda mitad del día, pronostica que se registrarán chubascos fuertes acompañados de tormenta y de posible granizo en Castilla y León, norte y oeste de Castilla-La Macha, La Rioja y Madrid. Con menor probabilidad, podrían darse en otros puntos de la meseta sur, centro y este de Andalucía, sur de la Comunidad Valenciana y otras zonas montañosas del norte.

Mientras tanto, los cielos estarán despejados o con nubes altas en el noroeste de la Península y Baleares y nubosos en Canarias. Durante esta jornada, son posibles las brumas y los bancos de niebla matinales en el interior de la Comunidad Valencia. De forma paralela, la calima irá remitiendo y desplazándose hacia el este peninsular.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha señalado que las máximas descenderán en la Península y en Baleares, de forma notable el sureste, y subirán en el noreste. Por otro lado, las mínimas ascenderán en la mitad occidental y bajarán en la oriental y en Baleares. En Canarias, se espera un ascenso de las máximas en medianías y cumbres de las islas más montañosas y pocos cambios en las mínimas.

Por lo demás, el pronóstico recoge un predominio del viento flojo y variable en el interior de la Península; del este, más intenso, en el tercio oriental. Además, dice que será flojo o moderado, del oeste en el Cantábrico y del norte en Galicia y en Canarias. Asimismo, podrían darse rachas muy fuertes de viento sur en el interior del País Vasco y en la vertiente cantábrica de Navarra durante la madrugada.