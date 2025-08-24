El sur y parte del interior de Cantabria superan los 30 grados, con Cubillo de Ebro a 33,8, cerca de la máxima nacional

SANTANDER 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sur y parte del interior de Cantabria superan a esta hora los 30 grados centígrados, con Cubillo de Ebro, en Valderredible, a 33,8, la máxima temperatura registrada en la región hasta el momento y a menos de 3 grados de la máxima nacional que registra Almadén (Ciudad Real) con 36,5ºC.

Junto a Cubillo de Ebro, destaca otra localidad del mismo municipio, Polientes, donde el mercurio de los termómetros marca 33,6 grados. Y en el sur, Reinosa también pasa la barrera de los 30 grados y se sitúa en 30,7, según datos actualizados a las 16.30 horas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press

Mientras en el interior localidades como Tama, en Cillorigo de Liébana, y Los Tojos, en Bárcena Mayor, se cuelan en la lista de los lugares donde más calor está haciendo esta jornada al alcanzar los 33,3ºC y los 31,6ºC, respectivamente. En Villacarriedo se registra 28,2ºC, y en Sierrapando, en Torrelavega, 26,9ºC.

En el litoral las temperaturas son más bajas con 27,2 grados en San Vicente de la Barquera, 26,3ºC en el aeropuerto Seve Ballesteros, 25,3ºC en Castro Urdiales y 24,2ºC en Santander.