Un surfista rescata a un hombre con síntomas de ahogamiento en Somo

Playa de Somo - 112

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un surfista ha rescatado en la tarde de este sábado a un hombre, de 33 años y procedente de Burgos, con síntomas de ahogamiento en la playa de Somo, que posteriormente fue reanimado por el equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria camino del aeropuerto Seve Ballesteros.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió la llamada de aviso minutos antes de las 17.00 horas, alertando de que un hombre en el agua pedía socorro, por lo que movilizó a la aeronave, 061 y Policía Local.

El afectado fue sacado del agua por el surfista, que se encontraba en la zona. Ya en la arena, el bañista se desplomó y quedó inconsciente.

A continuación, el helicóptero tomó tierra en la playa y el equipo médico atendió al herido, que fue trasladado al aparato en camilla con la ayuda de las personas que se encontraban en el arenal.

Los efectivos autonómicos realizaron al hombre las labores de reanimación y le pusieron oxígeno, consiguiendo que recuperara la consciencia durante el traslado al aeropuerto.

Allí esperaba un equipo del 061, que lo llevó en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el Ejecutivo.