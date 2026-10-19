Susinos critica al delegado del Gobierno por "palabrería barata" sobre apoyo al sector ganadero

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular de Cantabria y consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, en Hoznayo - PP

EMTRAMBASAGUAS 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular de Cantabria y consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha cuestionado las declaraciones del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), sobre la Política Agraria Común (PAC), asegurando que denotan mucha "falta de conocimiento de la PAC, lo cual es normal porque el Partido Socialista nunca ha gestionado en Cantabria el sector primario ni la PAC", y le ha acusado de "palabrería barata" sobre al apoyo al sector ganadero.

Susinos, que ha realizado estas declaraciones en Hoznayo --donde este lunes se celebra la feria de ganado de San Lucas--, el mismo lugar y al mismo tiempo que Casares, ha rechazado que el anuncio sobre los fondos de la PAC que llegará a Cantabria que ha realizado el delegado del Gobierno "constituya una novedad", ya que "eso es práctica habitual todos los años, se hace de esta manera". Asimismo, ha confirmado que la comunidad autónoma realizará el pago del anticipo de la PAC como en ejercicios anteriores.

Casares ha informado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) transferirá "en estos días" a Cantabria 15,9 millones de euros para el pago de los anticipos de las ayudas de la PAC y ha explicado que, como novedad, se incrementa el anticipo hasta el 75%.

En este sentido, la consejera ha detallado que "este año Europa nos permite no solo pagar el 70% sino llegar hasta el 75% y Cantabria va a pagar el 75% del anticipo en la primera quincena del mes de noviembre", tal como se había acordado con los representantes del sector ganadero en el pasado mes de julio.

Susinos ha insistido en que el objetivo de Cantabria no es adelantarse en los pagos, sino garantizar la liquidez de los ganaderos, manifestando que "Cantabria lo que quiere es llegar al máximo número de ganaderos. Por ello, se hará, como siempre, en el mes de noviembre el pago, que los sindicatos ganaderos así lo acordaron también".

La consejera ha insistido en que el calendario de pagos confirmando es que el 75% se abone en primera quincena de noviembre "como todos los años" y el resto, "lo que se denomina el saldo", que es el 90%, se pague a finales de diciembre "como establece el reglamento de la normativa europea".

Para la popular, es "vergonzoso" que el delegado del Gobierno acuda a la Feria de San Lucas "para decir que viene a apoyar al sector ganadero como sector estratégico de Cantabria cuando su partido fue el que metió al lobo en el LESPRE y el señor Casares levantó la mano en Madrid en contra de que saliera".

A juicio de Susinos, meter al lobo en el LESPRE ha sido "el mayor atentado que se ha cometido contra el sector primario", con miles de ataques y muertes de animales, daños económicos y explotaciones ganaderas cuya viabilidad se ha puesto en riesgo. "Que venga hoy el señor Casares a hablar de apoyo al sector ganadero es palabrería barata", ha afirmado.

Para la vicesecretaria del PP, "los hechos se demuestran andando". "Lo que demuestra el Partido Socialista es que metió al lobo en el LESPRE y que, a día de hoy, está intentando por todos los medios y utilizando todas las instituciones del Estado, incluido el Defensor del Pueblo, que el lobo vuelva a estar dentro", ha concluido.